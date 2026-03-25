Dans un marché VPN encombré de promesses rarement vérifiées, CyberGhost se distingue avec une offre à 2,03€/mois sur 28 mois, soit l’une des plus agressives du moment. On a passé l’offre au crible pour vous dire si la réduction tient la route au-delà du chiffre affiché.
CyberGhost VPN occupe une place à part dans le paysage des réseaux privés virtuels : ce n’est pas seulement sa politique tarifaire qui retient l’attention, mais sa capacité à justifier ses arguments de sécurité par des audits indépendants réels. Avec plus de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays, le service s’adresse aussi bien aux télétravailleurs nomades qu’aux passionnés de streaming international ou aux utilisateurs souhaitant simplement chiffrer leur connexion au quotidien.
L’offre en cours, descend à 2,03 €/mois pour un abonnement de 28 mois au total, soit 56,94 € pour les deux premières années. Si vous cherchez un VPN complet à petit prix sans sacrifier la crédibilité du prestataire, voici ce qu’il faut savoir avant de s’engager. lien affilié à intégrer
Ce que contient vraiment l’offre à -83%
Derrière la remise spectaculaire, les chiffres sont concrets : 24 mois d’abonnement facturés 56,94 € auxquels s’ajoutent 4 mois gratuits, soit une protection de 28 mois en continu. À l’issue de cette période initiale, le renouvellement s’effectue automatiquement au tarif annuel de 56,94 €, un point à noter dans son agenda pour éviter une facture surprise.
La garantie satisfait ou remboursé de 45 jours est la plus longue proposée sur ce segment du marché, ce qui laisse une vraie fenêtre pour tester le service sans risque. En parallèle, l’option IP Dédiée profite elle aussi d’une réduction de 50%, passant de 5,00 € à 2,50 €/mois en complément de l’abonnement principal.
Un VPN polyvalent, du chiffrement à l’IP dédiée
Avec ses protocoles WireGuard, IKEv2 et OpenVPN associés à un chiffrement AES 256 bits, CyberGhost couvre les usages courants avec une base technique solide. Le Kill Switch est activé par défaut, ce qui signifie que votre vraie adresse IP ne fuite pas en cas de coupure de connexion VPN, un détail qui compte en mobilité.
Dans notre test maison, il obtient une note de 9,8/10, notamment pour la qualité de son interface accessible aux débutants et la densité de son réseau de serveurs. Le split tunneling, qui permet de choisir quelles applications passent par le tunnel VPN, est disponible sous Windows et Android, deux plateformes qui concentrent la majorité des usages professionnels et personnels.
Face à NordVPN et ExpressVPN, un positionnement clair
Sur le terrain des VPN premium, CyberGhost se positionne environ 30% moins cher que ses deux principaux rivaux à fonctionnalités comparables, selon notre comparatif des meilleurs VPN. Là où ExpressVPN privilégie la vitesse brute et NordVPN un écosystème cybersécurité élargi, CyberGhost fait le pari de la transparence vérifiable : son rapport trimestriel no-log est audité par Deloitte, ce qui en fait l’un des rares acteurs du secteur à faire valider ses engagements par un tiers reconnu.
✅ Les points forts
- Prix à 2,03 €/mois sur 28 mois, parmi les plus compétitifs du marché en ce moment
- Réseau de 11 500 serveurs dans 100 pays, taillé pour le streaming et la mobilité internationale
- Politique no-log auditée par Deloitte, gage concret de transparence dans un secteur peu régulé
- Garantie 45 jours satisfait ou remboursé, la plus longue du segment, sans prise de risque
- Interface intuitive, pensée pour les utilisateurs non techniques
- Option IP Dédiée à 2,50 €/mois (au lieu de 5,00 €) pour une réputation numérique stable et l’accès à des réseaux d’entreprise ou services restrictifs
❌ Les points faibles
- Renouvellement automatique à 56,94 €/an à surveiller après la période promotionnelle
- Vitesses sur connexions très longue distance légèrement inférieures à ExpressVPN selon notre comparatif
- Split tunneling absent sur iOS et macOS, ce qui peut freiner les utilisateurs dans l’écosystème Apple
- L’option IP Dédiée reste un supplément mensuel qui alourdit la facture pour les profils les plus exigeants
✅ Verdict de la rédaction :
À 2,03 €/mois pour 28 mois, CyberGhost VPN propose l’un des meilleurs points d’entrée du marché pour qui souhaite une protection numérique sérieuse sans y consacrer un budget conséquent. L’offre parle en priorité aux télétravailleurs, aux voyageurs réguliers et aux utilisateurs sensibles à la confidentialité en ligne, qui apprécieront la caution apportée par l’audit Deloitte davantage qu’une simple liste de fonctionnalités.
Si votre priorité absolue est la vitesse ou un antivirus intégré, NordVPN ou ExpressVPN resteront des alternatives plus adaptées. Pour les autres, la fenêtre de 45 jours satisfait ou remboursé est suffisamment généreuse pour tester le service à zéro risque réel.
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