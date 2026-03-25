CyberGhost VPN occupe une place à part dans le paysage des réseaux privés virtuels : ce n’est pas seulement sa politique tarifaire qui retient l’attention, mais sa capacité à justifier ses arguments de sécurité par des audits indépendants réels. Avec plus de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays, le service s’adresse aussi bien aux télétravailleurs nomades qu’aux passionnés de streaming international ou aux utilisateurs souhaitant simplement chiffrer leur connexion au quotidien.

L’offre en cours, descend à 2,03 €/mois pour un abonnement de 28 mois au total, soit 56,94 € pour les deux premières années. Si vous cherchez un VPN complet à petit prix sans sacrifier la crédibilité du prestataire, voici ce qu’il faut savoir avant de s’engager. lien affilié à intégrer