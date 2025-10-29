L’iPhone 17 s’impose comme une évolution cohérente dans la gamme Apple, alliant élégance, fluidité et puissance maîtrisée. Son écran Super Retina XDR offre une luminosité améliorée et des couleurs toujours plus fidèles, rendant chaque usage (du visionnage de séries au montage photo) encore plus agréable. Grâce à la puce A18, les performances grimpent d’un cran, avec une réactivité instantanée et une meilleure gestion énergétique, parfaite pour tenir toute la journée sans recharge.

Sur le plan photo, le nouveau double capteur 48 Mpx brille par sa polyvalence. De jour comme de nuit, les clichés gagnent en netteté et en équilibre des couleurs. Le mode portrait profite aussi d’un traitement plus précis, tandis que la vidéo 4K reste un atout de taille pour les créateurs de contenu. L’iPhone 17 reste ainsi un compagnon fiable pour capturer les moments du quotidien avec une qualité professionnelle.

Seule ombre au tableau, Apple reste fidèle à certains choix : absence de chargeur dans la boîte et tarifs élevés hors promotion. Mais en cette fin d’octobre 2025, la donne change avec cette réduction exceptionnelle proposée par Rakuten. À 834,99 € au lieu de 969 €, le dernier-né d’Apple devient enfin plus accessible, un bon plan rare à saisir avant la fin du code RAKUTEN30 ce soir à 23h59.