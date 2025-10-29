L’iPhone 17 s’affiche enfin à un tarif qui va faire tourner bien des têtes ! Ce lundi, Rakuten propose une remise exceptionnelle sur la version 256 Go, valable seulement quelques heures. Une occasion en or pour s’offrir le dernier bijou d’Apple sans attendre le Black Friday.
Sorti il y a à peine quelques semaines, l’iPhone 17 s’offre déjà une belle réduction chez Rakuten￼. Le modèle 256 Go passe à 834,99 € au lieu de 969 € grâce au code RAKUTEN30, une économie immédiate de plus de 130 €.
Attention toutefois, cette offre exceptionnelle prend fin ce soir à 23h59, avant la fin du code promo. Si vous vouliez craquer pour le dernier smartphone d’Apple sans attendre le Black Friday, c’est le moment ou jamais.
Pourquoi choisir l'Apple iPhone 17 ?
- Puce A18 ultra rapide
- Autonomie améliorée
- Qualité photo remarquable
- 258 go de stockage par défaut
- Écran OLED 120 Hz
iPhone 17 : la nouvelle référence Apple en promotion exceptionnelle
Avec sa puce A18, son design raffiné et ses performances de haut vol, l’iPhone 17 coche toutes les cases du smartphone premium. Notre test complet de l’iPhone 17￼ met en avant sa puissance et sa maîtrise logicielle, confirmant qu’il s’agit d’un modèle particulièrement équilibré cette année. Si vous hésitez encore entre plusieurs générations d’iPhone, vous pouvez aussi consulter notre comparatif des meilleurs smartphones Apple￼ pour affiner votre choix.
L’iPhone 17 s’impose comme une évolution cohérente dans la gamme Apple, alliant élégance, fluidité et puissance maîtrisée. Son écran Super Retina XDR offre une luminosité améliorée et des couleurs toujours plus fidèles, rendant chaque usage (du visionnage de séries au montage photo) encore plus agréable. Grâce à la puce A18, les performances grimpent d’un cran, avec une réactivité instantanée et une meilleure gestion énergétique, parfaite pour tenir toute la journée sans recharge.
Sur le plan photo, le nouveau double capteur 48 Mpx brille par sa polyvalence. De jour comme de nuit, les clichés gagnent en netteté et en équilibre des couleurs. Le mode portrait profite aussi d’un traitement plus précis, tandis que la vidéo 4K reste un atout de taille pour les créateurs de contenu. L’iPhone 17 reste ainsi un compagnon fiable pour capturer les moments du quotidien avec une qualité professionnelle.
Seule ombre au tableau, Apple reste fidèle à certains choix : absence de chargeur dans la boîte et tarifs élevés hors promotion. Mais en cette fin d’octobre 2025, la donne change avec cette réduction exceptionnelle proposée par Rakuten. À 834,99 € au lieu de 969 €, le dernier-né d’Apple devient enfin plus accessible, un bon plan rare à saisir avant la fin du code RAKUTEN30 ce soir à 23h59.