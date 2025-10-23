L’automne 2025 s’annonce idéal pour revoir sa configuration gaming, surtout avec une offre aussi marquante. Le LG UltraGear 34GS95QE se distingue par sa dalle OLED incurvée de 34 pouces, capable d’afficher une image QHD (3 440 x 1 440 px) d’une clarté exceptionnelle. Les contrastes profonds et les couleurs riches offrent une immersion saisissante, que ce soit dans un jeu narratif aux ambiances sombres ou un titre compétitif à rythme effréné. Grâce à sa couverture DCI-P3 à 98,5 %, l’image reste fidèle à la réalité et convaincra autant les joueurs que les créatifs exigeants.

Côté performance, cet écran ne laisse rien au hasard. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse de seulement 0,03 ms (GtG) garantissent une réactivité hors norme, idéale pour les FPS ou les jeux en ligne où chaque milliseconde compte. La compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync permet d’éliminer les déchirures d’image et les saccades, assurant un confort visuel optimal quelles que soient les conditions. Cette fluidité constante renforce le plaisir de jeu, même lors des séquences les plus intenses.

Enfin, son design sobre et futuriste, couplé à une connectique complète (DisplayPort, HDMI, USB), en fait un allié aussi élégant que pratique. Certes, son tarif reste plus élevé qu’un écran IPS classique, mais la différence de qualité est immédiate. En cette fin d’octobre 2025, avec une réduction de -45 %, le LG UltraGear 34GS95QE devient un investissement particulièrement malin pour tous ceux qui veulent profiter du meilleur de la technologie OLED sans exploser leur budget.