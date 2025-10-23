Amazon casse les prix sur un moniteur d’exception : le LG UltraGear 34GS95QE, écran OLED 34 pouces QHD pensé pour les gamers exigeants, affiche une réduction spectaculaire de -45%. Une occasion rare de s’offrir une expérience de jeu premium à prix mini.
Les amateurs de performances visuelles vont se régaler : l’excellent LG UltraGear 34GS95QE-W s’affiche en ce moment à 712,49 € au lieu de 1 299,00 € sur Amazon, soit une remise impressionnante de -45 %. Cet écran incurvé OLED 34 pouces (3440 x 1440 px) combine contraste infini, fréquence de rafraîchissement ultra-rapide à 240 Hz et compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync. Un produit taillé pour le gaming intensif comme pour les amateurs d’images parfaites.
Pourquoi choisir le LG UltraGear™ 34GS95QE ?
- Taux de rafraîchissement 240 Hz
- Dalle OLED ultra-réactive (0,03 ms)
- Compatibilité G-Sync & FreeSync Pro
LG UltraGear 34GS95QE : l’écran OLED qui redéfinit le confort visuel des joueurs
Pensé pour offrir une immersion totale, le LG UltraGear 34GS95QE combine réactivité, fluidité et fidélité des couleurs dans un design élégant au format 21:9. Cet écran gaming figure parmi les plus performants de sa catégorie, comme le souligne notre test de l’UltraGear OLED 34 pouces sur Clubic.
L’automne 2025 s’annonce idéal pour revoir sa configuration gaming, surtout avec une offre aussi marquante. Le LG UltraGear 34GS95QE se distingue par sa dalle OLED incurvée de 34 pouces, capable d’afficher une image QHD (3 440 x 1 440 px) d’une clarté exceptionnelle. Les contrastes profonds et les couleurs riches offrent une immersion saisissante, que ce soit dans un jeu narratif aux ambiances sombres ou un titre compétitif à rythme effréné. Grâce à sa couverture DCI-P3 à 98,5 %, l’image reste fidèle à la réalité et convaincra autant les joueurs que les créatifs exigeants.
Côté performance, cet écran ne laisse rien au hasard. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse de seulement 0,03 ms (GtG) garantissent une réactivité hors norme, idéale pour les FPS ou les jeux en ligne où chaque milliseconde compte. La compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync permet d’éliminer les déchirures d’image et les saccades, assurant un confort visuel optimal quelles que soient les conditions. Cette fluidité constante renforce le plaisir de jeu, même lors des séquences les plus intenses.
Enfin, son design sobre et futuriste, couplé à une connectique complète (DisplayPort, HDMI, USB), en fait un allié aussi élégant que pratique. Certes, son tarif reste plus élevé qu’un écran IPS classique, mais la différence de qualité est immédiate. En cette fin d’octobre 2025, avec une réduction de -45 %, le LG UltraGear 34GS95QE devient un investissement particulièrement malin pour tous ceux qui veulent profiter du meilleur de la technologie OLED sans exploser leur budget.