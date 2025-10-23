Cdiscount régale les amateurs de performances ce mois d’octobre avec une promotion à ne pas manquer : le SSD PNY CS1030 de 500 Go s’affiche à seulement 27,99 € au lieu de 50,50 €. Un tarif ultra-compétitif pour booster un PC de bureau ou un ordinateur portable sans se ruiner.
Le PNY CS1030 est un SSD au format M.2 2280 qui mise sur la fiabilité et la vitesse, tout en restant accessible. Compatible avec l’interface PCIe 3.0 x4 (NVMe), il affiche des vitesses de transfert jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture et 1 100 Mo/s en écriture. Pour moins de 30 €, il offre une mise à niveau significative des performances, idéale pour ceux qui veulent revitaliser un PC vieillissant ou construire une nouvelle configuration sans exploser leur budget.
Pourquoi choisir le SSD PNY NVMe 500 Go ?
- Vitesses jusqu’à 2 000 Mo/s
- Format compact M.2 2280
- Prix imbattable sous les 30 €
Un SSD rapide et fiable pour redonner vie à votre PC
PNY fait partie des marques les plus reconnues dans le domaine du stockage, et son CS1030 incarne parfaitement ce savoir-faire. Conçu autour de la norme NVMe 1.3, ce modèle mise sur la réactivité et la stabilité, avec une compatibilité étendue pour la majorité des cartes mères récentes. Sa vitesse de lecture de 2 000 Mo/s permet un démarrage ultra-rapide de Windows et une ouverture instantanée des logiciels, un vrai atout pour la productivité au quotidien.
Autre avantage notable : son format M.2 2280, compact et léger (à peine 6,6 g), le rend idéal pour les configurations modernes, y compris les ordinateurs portables. Il ne nécessite ni câble ni adaptateur, ce qui facilite grandement l’installation, même pour les utilisateurs novices. La prise en charge du TRIM, du S.M.A.R.T. et du mode basse consommation L1.2 garantit un fonctionnement efficace et une meilleure longévité.
Enfin, avec sa garantie limitée de 5 ans, le PNY CS1030 se positionne comme une valeur sûre dans sa gamme de prix. Pour un usage bureautique, multimédia ou même gaming léger, il représente un compromis idéal entre coût, performance et fiabilité.
💡 Une opportunité à saisir dès maintenant
À moins de 30 €, ce SSD NVMe 500 Go signé PNY est sans conteste l’une des meilleures affaires du moment chez Cdiscount. Un excellent choix pour améliorer la réactivité de votre machine à petit prix… mais attention, les stocks risquent de fondre aussi vite que ses vitesses de lecture !