Autre avantage notable : son format M.2 2280, compact et léger (à peine 6,6 g), le rend idéal pour les configurations modernes, y compris les ordinateurs portables. Il ne nécessite ni câble ni adaptateur, ce qui facilite grandement l’installation, même pour les utilisateurs novices. La prise en charge du TRIM, du S.M.A.R.T. et du mode basse consommation L1.2 garantit un fonctionnement efficace et une meilleure longévité.

Enfin, avec sa garantie limitée de 5 ans, le PNY CS1030 se positionne comme une valeur sûre dans sa gamme de prix. Pour un usage bureautique, multimédia ou même gaming léger, il représente un compromis idéal entre coût, performance et fiabilité.

💡 Une opportunité à saisir dès maintenant

À moins de 30 €, ce SSD NVMe 500 Go signé PNY est sans conteste l’une des meilleures affaires du moment chez Cdiscount. Un excellent choix pour améliorer la réactivité de votre machine à petit prix… mais attention, les stocks risquent de fondre aussi vite que ses vitesses de lecture !