Le MX Keys S Combo regroupe deux des produits les plus appréciés de Logitech. Le clavier MX Keys S offre une frappe fluide et silencieuse, avec un rétroéclairage intelligent qui s’adapte à la luminosité ambiante. C’est un outil de choix pour les rédacteurs, développeurs ou étudiants qui passent de longues heures à taper.

La MX Master 3S, de son côté, est considérée comme l’une des meilleures souris du marché. Sa molette électromagnétique permet un défilement ultra-précis et rapide, tandis que son design ergonomique assure un confort optimal, même après plusieurs heures d’utilisation. Avec la technologie Logi Options+, vous pouvez personnaliser vos raccourcis et automatiser vos tâches pour gagner en efficacité.