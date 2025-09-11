Le clavier Logitech MX Keys S et la souris MX Master 3S réunis en pack bénéficient d’une remise immédiate : seulement 124,99 € avec le code promo ORDI15. Une référence pour les pros comme pour les étudiants.
La rentrée : le moment parfait pour améliorer son setup
La reprise du travail et des études est l’occasion idéale pour s’équiper d’outils performants et confortables. Avec le MX Keys S Combo, Logitech propose un duo clavier + souris haut de gamme pensé pour booster votre productivité et votre confort d’utilisation. Grâce au code promo ORDI15, le pack tombe à 124,99 € au lieu de 139,99 € sur Rakuten. Une belle opportunité pour moderniser votre bureau sans exploser votre budget.
Les 3 points forts du Logitech MX Keys S Combo :
- Un clavier premium rétroéclairé : frappe confortable, silencieuse et précise, idéale pour écrire de longues heures
- La souris MX Master 3S : ergonomie parfaite, molette magnétique ultra-rapide et précision exceptionnelle
- Compatibilité multi-appareils : connectez et basculez facilement entre plusieurs ordinateurs ou tablettes
Un duo pensé pour la productivité et le confort
Le MX Keys S Combo regroupe deux des produits les plus appréciés de Logitech. Le clavier MX Keys S offre une frappe fluide et silencieuse, avec un rétroéclairage intelligent qui s’adapte à la luminosité ambiante. C’est un outil de choix pour les rédacteurs, développeurs ou étudiants qui passent de longues heures à taper.
La MX Master 3S, de son côté, est considérée comme l’une des meilleures souris du marché. Sa molette électromagnétique permet un défilement ultra-précis et rapide, tandis que son design ergonomique assure un confort optimal, même après plusieurs heures d’utilisation. Avec la technologie Logi Options+, vous pouvez personnaliser vos raccourcis et automatiser vos tâches pour gagner en efficacité.
Une offre Logitech à ne pas manquer pour la rentrée
Le pack MX Keys S + MX Master 3S est habituellement proposé à 139,99 €, un prix déjà justifié par sa qualité. Grâce au code promo ORDI15, il descend à 124,99 € seulement, une remise appréciable pour un combo haut de gamme qui vous accompagnera plusieurs années. À ce tarif, c’est une excellente opportunité pour améliorer son confort de travail dès cette rentrée.
L’avis Clubic sur le MX Keys S Combo
Chez Clubic, nous recommandons vivement le MX Keys S Combo aux utilisateurs exigeants. Ce pack incarne le meilleur de Logitech en matière de confort, de performance et de fiabilité. Nous retenons notamment :
- La qualité de frappe du clavier, agréable et silencieuse.
- L’ergonomie exemplaire de la souris MX Master 3S, qui réduit la fatigue.
- La polyvalence multi-appareils, parfaite pour ceux qui jonglent entre plusieurs postes de travail.
C’est un investissement sûr pour tous ceux qui cherchent à combiner confort, efficacité et durabilité.