En ce 5 septembre 2025, nombreux sont les vacanciers à profiter encore des beaux jours pour partir en week-end ou en congés décalés. Le Pass Ulys formule Classic s’impose comme une solution simple et économique pour éviter les files aux péages. Compatible avec toutes les autoroutes françaises et avec les voies Flux Libre, il permet de passer sans ticket ni carte bancaire, pour un trajet plus fluide et sans perte de temps.

L’offre en cours, valable jusqu’au 31 décembre 2025, donne droit à 6 mois de frais de gestion offerts pour toute première souscription. Au-delà, la facturation reste transparente : 2 € par mois uniquement si le badge est utilisé, et 0 € les mois sans usage. Les seuls coûts supplémentaires à prévoir concernent l’expédition du badge (4,90 € en France métropolitaine) et, si vous optez pour la facture postale, un supplément de 1,10 € par mois d’utilisation.

Autre avantage non négligeable : l’application Ulys. Elle fournit des informations en temps réel sur le trafic, une estimation des tarifs de péage, la localisation des aires de repos et même la planification des arrêts ou recharges électriques. Sans engagement, ce badge s’adapte aux conducteurs réguliers comme occasionnels. Pour les départs de septembre, c’est une façon simple de voyager plus vite et plus sereinement.