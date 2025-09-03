Le Laifen SE intègre un moteur Sonic+ de 160 000 tr/min, soit 60 % plus rapide qu’un sèche-cheveux classique. Son émission de 200 millions d’ions négatifs permet de réduire les frisottis jusqu’à 89 %, un atout majeur pour celles et ceux qui recherchent une coiffure disciplinée.

Le Swift Special, avec son poids plume de 385 g, se destine aux utilisateurs qui privilégient le confort et la maniabilité. Sa technologie ionique brevetée garantit un séchage efficace sans électricité statique, même en usage fréquent.

La Laifen Wave, de son côté, propose cinq modes de nettoyage, 40 000 vibrations/minute et une certification IPX7 pour une utilisation sous la douche. De quoi allier praticité et hygiène renforcée au quotidien.

Ces offres tombent à pic pour la rentrée, une période idéale pour renouveler son équipement beauté et bien-être. Profiter d’une réduction allant jusqu’à 35 % avec un bonus supplémentaire de 5 % sur le site officiel permet de faire de belles économies tout en accédant à des produits performants.