Laifen frappe fort à la rentrée avec une série de réductions allant jusqu’à -35 % sur ses produits stars. Sèche-cheveux rapides, brosse à dents connectée et accessoires innovants sont à saisir dès maintenant.
La marque Laifen, déjà connue pour ses appareils de soin innovants, propose actuellement une opération promotionnelle sur plusieurs références incontournables. Le sèche-cheveux Laifen SE profite d’une remise de 35 %, avec 5 % supplémentaires sur le site officiel. Le Laifen Swift Special, plus léger et ergonomique, passe à -30 % sur Amazon, tandis que la brosse à dents électrique Laifen Wave affiche -20 % pour améliorer votre routine d’hygiène bucco-dentaire. Une sélection complète est également accessible sur le site officiel, cumulable avec les 5 % additionnels.
Les meilleures offres Laifen à saisir
- Sèche-cheveux Laifen SE à 129 € au lieu de 199 € (35 % de réduction + 5 % supplémentaires sur le site officiel)
- Sèche-cheveux Laifen Swift Special à 139 € au lieu de 199 € (30 % de réduction)
- Brosse à dents électrique Laifen Wave (ABS) à 39 € au lieu de 49 € (20 % de réduction)
Laifen, une alternative haut de gamme aux marques premium
Les produits Laifen séduisent par leur équilibre entre performance et prix, se positionnant comme une alternative crédible face aux marques premium. Ces nouvelles promotions rendent l’accès à cette technologie encore plus attractif.
Des performances et des usages adaptés au quotidien
Le Laifen SE intègre un moteur Sonic+ de 160 000 tr/min, soit 60 % plus rapide qu’un sèche-cheveux classique. Son émission de 200 millions d’ions négatifs permet de réduire les frisottis jusqu’à 89 %, un atout majeur pour celles et ceux qui recherchent une coiffure disciplinée.
Le Swift Special, avec son poids plume de 385 g, se destine aux utilisateurs qui privilégient le confort et la maniabilité. Sa technologie ionique brevetée garantit un séchage efficace sans électricité statique, même en usage fréquent.
La Laifen Wave, de son côté, propose cinq modes de nettoyage, 40 000 vibrations/minute et une certification IPX7 pour une utilisation sous la douche. De quoi allier praticité et hygiène renforcée au quotidien.
Ces offres tombent à pic pour la rentrée, une période idéale pour renouveler son équipement beauté et bien-être. Profiter d’une réduction allant jusqu’à 35 % avec un bonus supplémentaire de 5 % sur le site officiel permet de faire de belles économies tout en accédant à des produits performants.