Amazon joue la carte des économies pour la rentrée ce mercredi 3 septembre 2025. Le géant du e-commerce aligne pas moins de 20 offres alléchantes, avec des réductions marquées sur l’informatique comme sur l’univers maison connectée.

PC portables, mini PC, souris Logitech, aspirateurs robots ou encore enceintes Sonos figurent parmi les meilleures affaires du moment. Besoin d’un smartphone, d’un périphérique ou d’un appareil pour alléger les tâches du quotidien ? Découvrez notre sélection des bons plans à saisir sans tarder.