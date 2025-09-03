Qui dit rentrée dit bonnes affaires : Amazon casse les prix sur PC, objets connectés et plus encore. Voici les 20 promos à ne pas manquer aujourd’hui.
Amazon joue la carte des économies pour la rentrée ce mercredi 3 septembre 2025. Le géant du e-commerce aligne pas moins de 20 offres alléchantes, avec des réductions marquées sur l’informatique comme sur l’univers maison connectée.
PC portables, mini PC, souris Logitech, aspirateurs robots ou encore enceintes Sonos figurent parmi les meilleures affaires du moment. Besoin d’un smartphone, d’un périphérique ou d’un appareil pour alléger les tâches du quotidien ? Découvrez notre sélection des bons plans à saisir sans tarder.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Mega Mini PC AI GEEKOM GT1 avec Intel Core U5-125H à 599,00 € au lieu de 699,00 €
- Aspirateur Laveur Sec Et Humide à 398,00 € au lieu de 499,00 €
- ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD011W Copilot+ PC 14 Pouce à 1 199,99 € au lieu de 1 499,99 €
- Apple Magic Mouse – Blanc à 65,00 € au lieu de 85,00 €
- Mini PC NiPoGi Alder Lake N95 - W 11 à 129,90 € au lieu de 199,99 €
- Écran PC 27” Full HD IPS Acer EK271Gbif à 94,90 € au lieu de 119,90 €
- Enceinte intelligente Sonos Era 100 à 199,00 € au lieu de 229,00 €
- PC Portable Dell Inspiron 15 3535 à 329,00 € au lieu de 499,00€
- Logitech Lift Souris Ergonomique Verticale à 45,99 € au lieu de 79,99 €
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G à 1269,00 € au lieu de 1459,00 €
- Souris Sans Fil Multidispositif Logitech M720 Triathlon à 32,99 € au lieu de 74,99 €
- Aspirateur Robot Lefant M210-Pro à 87,39 € au lieu de 269,99 €
- Caméra Surveillance WiFi intérieure 360° Tapo C21A 2K à 17,99 € au lieu de 29,99 €
- Set Robot Aspirateur Laveur Roborock Q10 S5 à 219,99 € au lieu de 299,99€
- Souris Gamer Filaire Logitech G502 HERO à 37,95 € au lieu de 39,95 €
- Robot Aspirateur Laveur ECOVACS T50 Pro à 599,00 € au lieu de 899,00 €
- ASUS Zenbook 14 Pouces Copilot+ OLED à 1 199,99 € au lieu de 1 499,99 €
- Google Pixel 9 avec chargeur 45 W à 599,00 € au lieu de 899,00 €
- Apple Magic Keyboard à 91,00 € au lieu de 119,00 €
- Pack 2 ampoules connectées WiFi E27 à 15,99 € au lieu de 24,99 €
Des réductions Amazon taillées pour la rentrée
Ces promotions se démarquent par leur diversité et leur capacité à répondre à tous les besoins du quotidien. Entre les PC portables comme l’ASUS Zenbook A14 Copilot+, plébiscité pour son équilibre entre performance et mobilité, et les périphériques signés Logitech qui facilitent le travail sur écran, chaque profil d’utilisateur y trouve son compte. Côté maison, les aspirateurs robots et enceintes connectées permettent de gagner du temps et de profiter d’un confort moderne, le tout à des prix plus accessibles.
Nos conseils pour profiter pleinement des bons plans Amazon
Amazon multiplie les promotions, mais toutes ne se valent pas. Entre les ventes flash limitées, les offres cachées dans les rayons reconditionnés et les grands rendez-vous comme le Prime Day ou le Black Friday, il est facile de passer à côté des vraies bonnes affaires. Pour optimiser vos achats et faire de vraies économies, voici quelques réflexes utiles :
- Créez une liste d’envies et surveillez les prix : vous recevrez une alerte dès qu’un article baisse.
- Guettez les ventes flash : elles sont renouvelées plusieurs fois par jour avec des réductions parfois très fortes.
- Abonnez-vous à Amazon Prime : livraison rapide, accès anticipé et exclusivités vous donneront une longueur d’avance.
- Comparez toujours : Fnac, Cdiscount, Boulanger ou Rue du Commerce proposent parfois des prix plus bas.
- Consultez la sélection quotidienne de Clubic : nos experts filtrent les promos Amazon pour ne retenir que les plus pertinentes.
- Pensez au reconditionné : les programmes “Amazon Renewed” ou “Comme neuf” offrent du matériel fiable avec garantie et prix réduit.
- Profitez des périodes clés : rentrée, French Days ou fêtes de fin d’année sont propices à de belles économies.
Avec ces astuces simples, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour repérer les bonnes promos et éviter les fausses réductions.