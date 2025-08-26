À l’occasion de la rentrée, Amazon frappe fort avec une avalanche de bons plans high-tech et pratiques pour le quotidien. iPad, AirPods, cartes graphiques, accessoires connectés et batteries externes : voici notre sélection des 10 offres à ne pas manquer !
La rentrée est souvent synonyme de grosses dépenses, entre fournitures, nouveaux équipements et abonnements. Bonne nouvelle : Amazon profite de cette période pour lancer une salve de promotions exclusives sur une large gamme de produits. De l’iPad dernier cri à l’enceinte connectée Echo Pop, en passant par les incontournables accessoires comme les AirTags ou les batteries externes, il y en a pour tous les besoins et tous les budgets.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN :
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les 10 deals immanquables de la rentrée chez Amazon :
- Amazon Fire TV Stick HD à 28,99 € au lieu de 44,99 €
- Echo Pop (Nouvelle génération) à 24,99 € au lieu de 54,99 €
- Apple AirTag à 28,61 € au lieu de 39 €
- Apple iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) à 284 € au lieu de 349 €
- Apple AirPods 4 à 119 € au lieu de 149 €
- Batterie Externe INIU 22.5W 10000mAh à 19,94 € au lieu de 26,99 €
- Samsung Galaxy A16 (128 Go) à 146,40 € au lieu de 200,72 €
- Casque sans fil JBL Tune 520BT à 29,99 € au lieu de 59,99 €
- MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC à 539 € au lieu de 599 €
- Caméra Surveillance Imou 2K(3MP) à 18,04 € au lieu de 39,99 €
Une sélection de 10 promos qui valent le détour !
Cette sélection regroupe des produits du quotidien comme des pépites high-tech. Le Fire TV Stick HD tombe sous les 30 €, parfait pour transformer une TV classique en écran connecté. Dans la même veine, l’Echo Pop nouvelle génération s’affiche à 24,99 €, un prix plancher pour profiter d’Alexa. Côté mobilité, Apple n’est pas en reste : l’AirTag est idéal pour ne plus perdre ses affaires, tandis que l’iPad 10,9 pouces chute à 284 €, une excellente option pour les cours ou le travail.
Les AirPods 4 profitent eux aussi d’une belle remise, tandis que la batterie externe INIU se positionne comme un indispensable à moins de 20 €. Du côté des smartphones, le Samsung Galaxy A16 voit son prix tomber à 146 €, rendant la 5G plus accessible. Pour la musique, le casque sans fil JBL Tune 520BT à 29,99 € reste une valeur sûre.
Pour les plus exigeants, la RTX 5070 MSI est aussi de la partie avec une réduction bienvenue pour les gamers. Enfin, la caméra de surveillance Imou 2K à moins de 19 € permet de sécuriser son logement à prix mini. Une sélection variée qui prouve qu’il est possible de s’équiper sans se ruiner.
Dès demain, Amazon lance les deals de la rentrée !
Amazon prépare le terrain pour une semaine de promotions spéciale rentrée, un rendez-vous devenu incontournable. À partir du 25 août, les clients pourront profiter de baisses de prix massives sur des milliers de références : high-tech, électroménager, maison connectée, mais aussi mode et fournitures scolaires.
Selon Amazon, cette opération vise à soulager le budget des foyers à un moment clé de l’année. Chaque jour, des ventes flash exclusives viendront compléter les offres déjà en place, avec des remises pouvant atteindre -60 %. L’événement s’articulera en plusieurs étapes : une phase de "préparation" qui permet d’ajouter les produits au panier à l’avance, suivie de l’ouverture officielle des ventes.
Autre avantage, les abonnés Amazon Prime profiteront d’un accès anticipé à certaines offres, ainsi que de la livraison rapide gratuite. Cette rentrée 2025 s’annonce donc comme une opportunité en or pour renouveler son matériel ou anticiper des achats coûteux.
En résumé : si vous aviez prévu d’acheter un nouvel appareil, mieux vaut rester attentif aux deals de rentrée Amazon qui promettent des économies substantielles.
VPN, antivirus, forfaits mobiles : faites des économies pour la rentrée !
La rentrée ne se limite pas aux produits matériels : les services numériques profitent eux aussi de promotions alléchantes. C’est le cas des VPN, devenus indispensables pour protéger sa vie privée en ligne et contourner les restrictions géographiques. CyberGhost, NordVPN ou encore Proton VPN affichent des abonnements à moins de 3 € par mois.
Côté sécurité, les antivirus comme Bitdefender ou Norton proposent des licences couvrant plusieurs appareils à prix cassés, un atout pour protéger son PC, sa tablette et son smartphone sans exploser son budget.
Les forfaits mobiles et Internet entrent aussi dans la danse. Plusieurs opérateurs profitent de la rentrée pour lancer des offres 5G agressives, avec beaucoup de data et des prix planchers dès 5 à 10 € par mois.
Enfin, certains services liés au cloud et à la productivité (Microsoft 365, Google One, Dropbox) proposent des réductions intéressantes pour bien démarrer l’année.
Bref, la rentrée est l’occasion idéale pour faire le point non seulement sur son équipement high-tech, mais aussi sur ses abonnements numériques. En cumulant les promos sur les produits et les services, il est possible de réaliser des économies substantielles et de préparer l’année en toute sérénité.