Cette sélection regroupe des produits du quotidien comme des pépites high-tech. Le Fire TV Stick HD tombe sous les 30 €, parfait pour transformer une TV classique en écran connecté. Dans la même veine, l’Echo Pop nouvelle génération s’affiche à 24,99 €, un prix plancher pour profiter d’Alexa. Côté mobilité, Apple n’est pas en reste : l’AirTag est idéal pour ne plus perdre ses affaires, tandis que l’iPad 10,9 pouces chute à 284 €, une excellente option pour les cours ou le travail.

Les AirPods 4 profitent eux aussi d’une belle remise, tandis que la batterie externe INIU se positionne comme un indispensable à moins de 20 €. Du côté des smartphones, le Samsung Galaxy A16 voit son prix tomber à 146 €, rendant la 5G plus accessible. Pour la musique, le casque sans fil JBL Tune 520BT à 29,99 € reste une valeur sûre.

Pour les plus exigeants, la RTX 5070 MSI est aussi de la partie avec une réduction bienvenue pour les gamers. Enfin, la caméra de surveillance Imou 2K à moins de 19 € permet de sécuriser son logement à prix mini. Une sélection variée qui prouve qu’il est possible de s’équiper sans se ruiner.