Vous connaissez sûrement l’adage « personne n’est indispensable », un classique des managers toxiques. Eh bien, sachez qu’il ne s’applique pas au Scuba X1 Pro Max. D’abord, parce qu’il s’agit d’un robot nettoyeur de piscine… Mais surtout, parce qu’une fois en charge de l’entretien de votre piscine, vous réaliserez à quel point il est indispensable. Aiper a conçu un robot qui nettoie non seulement le fond et les parfois du bassin, mais aussi la ligne d’eau et la surface. Son secret ? Mêler innovation et technologie.

Le Scuba X1 Pro Max est équipé de neuf moteurs — oui, neuf — et de quarante capteurs qui lui permettent de cartographier, analyser et nettoyer chaque centimètre de la piscine. Ajoutez à cela une puissance d’aspiration de 536 litres par minute, et vous obtenez une véritable tornade sous-marine.

