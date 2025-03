Le forfait Oxygène de Prixtel vous propose au départ 100 Go de données mobiles chaque mois, à consommer sur le réseau 4G/5G de l’opérateur SFR. Cette enveloppe plutôt costaud s’adaptera parfaitement à votre utilisation quotidienne. Si vous êtes du genre à avoir besoin de réseau mobile quelques heures par jour, pour consulter vos mails, messages et réseaux sociaux, mais aussi pour regarder des vidéos sur YouTube ou TikTok, les 100 Go alloués chaque mois devraient être plus que suffisants. Vous pourrez même télécharger des vidéos sur Netflix ou des apps sur votre store applicatif préféré sans vous soucier de vos gigas restants.

En Europe et dans les DOM, votre forfait Prixtel Oxygène vous accompagne également avec 15 Go de données mobiles par mois chez un opérateur partenaire selon la destination dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez ainsi rester connecté en permanence à vos proches, utilisez des services utiles en voyage comme Google Maps, et vous divertir une fois de retour à l’hôtel (s'il n'y a pas de Wifi).