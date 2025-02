Sous le capot, son processeur Intel Core i5-1335U garantit des performances fluides pour une utilisation quotidienne : navigation web, bureautique, visionnage de vidéos et même quelques applications plus exigeantes. Accompagné de 8 Go de mémoire vive, il reste réactif tant que l’on ne pousse pas trop sur le multitâche intensif. Certes, la mémoire n’est pas extensible, mais pour un usage classique, cette configuration s’avère suffisante. Quant au stockage, son SSD de 256 Go offre une bonne réactivité, avec des temps de démarrage rapides et une exécution fluide des logiciels.

Pour ceux qui souhaitent un peu plus de confort en multitâche et une meilleure longévité, la version avec 16 Go de RAM est disponible pour 100 € de plus. Un choix judicieux pour ceux qui jonglent avec plusieurs applications ouvertes ou qui envisagent de garder leur machine performante sur le long terme.

Côté connectivité, le Galaxy Book4 coche toutes les cases essentielles avec ses ports USB-C et USB-A, un port HDMI pour le brancher à un écran externe et un lecteur de cartes microSD pour étendre le stockage si besoin. Un atout non négligeable pour ceux qui jonglent avec de nombreux fichiers. Son clavier confortable et son large pavé tactile facilitent la prise de notes et la navigation, offrant une expérience agréable même pour de longues heures d’utilisation.

Là où il tire son épingle du jeu, c’est sur son rapport qualité-prix. Proposé actuellement à 402,97 € au lieu de 703,30 €, grâce à une remise immédiate et au code promo SAMSUNG10, il devient une alternative sérieuse aux MacBook pour les utilisateurs préférant Windows. Pour un budget maîtrisé, il offre une belle qualité de fabrication, une configuration équilibrée et une grande polyvalence, le tout dans un format séduisant. Une belle opportunité pour s’équiper sans compromis sur l’essentiel.