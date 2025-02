Sous le capot, ce modèle embarque un processeur Snapdragon 680 couplé à 4 Go de RAM, une combinaison suffisante pour une utilisation quotidienne fluide : navigation, messagerie, applications classiques et streaming vidéo. Pour le stockage, ses 64 Go de mémoire interne peuvent être étendus via une carte microSD, un atout appréciable pour conserver plus de photos, vidéos et applications.

L’autonomie est l’un des points forts du Galaxy A05s grâce à sa batterie de 5000 mAh, permettant de tenir aisément une journée et demie sans recharge. La compatibilité avec la charge rapide 25W assure un temps de recharge réduit, même si, selon certaines offres, le chargeur n’est pas fourni.

Côté photo, le smartphone propose un module principal de 50 Mpx épaulé par deux capteurs de 2 Mpx (macro et profondeur). Si l’appareil capture de bons clichés en plein jour, les performances en basse lumière restent limitées. La caméra frontale de 13 Mpx, en revanche, est efficace pour les appels vidéo et les selfies.

Le Galaxy A05s fonctionne sous Android 13 avec l’interface One UI Core, une version allégée de l’interface Samsung, optimisée pour les modèles d’entrée de gamme. Bien qu’il ne prenne pas en charge la 5G, il reste compatible avec la 4G et intègre les fonctions essentielles pour une utilisation agréable.