Le forfait Lebara inclut une enveloppe data de 250 Go en 5G, idéale pour les utilisateurs intensifs d'internet mobile. Que ce soit pour le streaming, les réseaux sociaux ou le télétravail, cette quantité de données assure une navigation fluide et sans contrainte.

De plus, 7 Go sont dédiés à l'itinérance depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer, permettant de rester connecté lors de vos déplacements sans frais supplémentaires.