Côté performances, le processeur AMD Ryzen 5 5500U couplé à 8 Go de RAM permet une utilisation fluide pour la bureautique, la navigation web et le multimédia. Vous pourrez jongler entre plusieurs applications sans ralentissement et profiter d’un démarrage rapide grâce au SSD de 256 Go. Un vrai plus pour ceux qui veulent un PC réactif sans attendre de longues secondes au démarrage.

L’autonomie est également un atout : la batterie tient aisément une journée complète, et la recharge rapide permet de récupérer plusieurs heures d’utilisation en un temps réduit. Que ce soit pour travailler dans un café, en bibliothèque ou en déplacement, vous n’aurez pas à chercher une prise en permanence.

Lenovo a aussi pensé à la sécurité et au confort d’utilisation. Le clavier AZERTY offre une frappe agréable, tandis que la webcam avec cache de confidentialité garantit votre vie privée en un geste. Un détail appréciable à l’heure où les visioconférences et le télétravail sont devenus courants.

Bien sûr, ce modèle n’est pas conçu pour les tâches gourmandes comme le gaming avancé ou le montage vidéo intensif. Avec 8 Go de RAM non évolutifs et 256 Go de stockage, il peut vite atteindre ses limites si vous utilisez des logiciels lourds ou stockez beaucoup de fichiers volumineux. Cependant, pour une utilisation quotidienne, il fait parfaitement le job.