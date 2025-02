Une fois le nettoyage des sols terminé, il est temps de passer à l'entretien de la brosse et là encore Dreame apporte une nouveauté à son modèle H15 Pro. Contrairement aux systèmes traditionnels d’auto-nettoyage, le ThermoTub™

Immersive 100°C Hot Water Brush Wash utilise de l’eau chauffée à 100°C pour éliminer les salissures et les bactéries. La brosse est entièrement immergée dans 240 ml d’eau propre, garantissant un lavage optimal et une réduction des résidus.

Après le nettoyage, l’appareil propose un séchage rapide ou silencieux avec deux modes : 90°C en 5 minutes pour une remise en service immédiate, ou 85°C en 30 minutes pour un séchage plus doux et discret, avec un bruit de 63 dB produit par le dispositif. Ce système empêche le développement des mauvaises odeurs, la formation de bactéries et prolonge la durée de vie de la brosse.