Pour ce qui est des coloris, les S24 et S24 + étaient proposés en noir, argent , indigo et crème, avec trois autres couleurs, exclusivement disponibles sur le site du constructeur : bleu titane, vert titane et orange titane. Les Galaxy S25 et S25+ sont quant à eux disponibles en bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, avec toujours trois coloris exclusifs : noir absolu, corail et or rose.

De son côté, le Galaxy S25 Ultra existe en noir titane, bleu titane, argent titane et gris titane, avec - pour ce qui est des coloris exclusifs - le noir absolu titane, l'or rose titane et le vert titane.