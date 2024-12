Adieu les corvées interminables ! Cet aspirateur balai sans fil allie puissance et maniabilité pour simplifier chaque session de ménage. Que vous ayez des sols durs, des tapis moelleux ou des recoins difficiles d’accès, il répond présent. Léger, facile à manipuler et performant, il s’impose comme un incontournable pour toutes les surfaces et tous les besoins.