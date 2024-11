Roborock, c'est aujourd'hui un nom bien connu dans l'univers du ménage. Le constructeur truste les classements des meilleurs aspirateurs robot avec de nombreux modèles à tous les prix, partageant une certaine qualité de fabrication et d'innovation pour faciliter un peu plus l'entretien des sols chez soi. Si vous n'avez pas encore d'aspirateur robot à la maison, le Black Friday vous permet de réaliser jusqu'à 400 euros d'économies sur les modèles de la gamme Roborock.

Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les aspirateurs robot d'entrée et de milieu de gamme de la marque. Roborock propose en effet des aspirateurs très accessibles, sans compromis sur la puissance d'aspiration et les performances de récupération des poussières et des déchets. Ils sont aussi disponibles sur le site Amazon.