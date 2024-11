Le système de détection TrueDetect 3D 3.0 utilise la lumière structurée pour reconnaitre les obstacles et les objets sur le sol et les identifier en temps réel. Ainsi, l'appareil sait lorsqu'il doit soigneusement contourner l'objet, ou le franchir, tout en optimisant son temps de parcours. Plus besoin ainsi de ranger sa maison dans les moindres détails avant de le lancer.

La station OMNI incluse avec l'aspirateur est enfin un modèle de technologie, mais aussi de design. Le constructeur a revu les dimensions de l'accessoire, plus compact et arrondi, et propose toujours les fonctionnalités phares comme la récupération automatique des poussières ainsi que le lavage à l'eau chaude des serpillières, puis leur séchage pour éviter mauvaises odeurs et bactéries.

Parmi les autres fonctionnalités, on peut enfin citer l'assistant vocal YIKO, intégré à l'appareil et qui permet de lancer un nettoyage ou d'ordonner un retour à la station très facilement avec une simple phrase. Pratique pour ne pas avoir à sortir le smartphone en permanence.