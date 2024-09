L'aspirateur Philips PowerPro Expert dispose d'une puissance moyenne de 650W, et peut pousser le moteur jusqu'à 900W pour récupérer les plus gros déchets, notamment après une soirée à la maison ou un repas entre amis. Le collecteur offre un volume de 2L, pour passer plusieurs fois l'aspirateur dans toute la maison avant de devoir le vider dans la poubelle.

L'appareil est proposé avec une brosse pour les sols durs et les tapis et moquettes, ainsi qu'un suceur plat pour passer sous les meubles et une petite brosse. Pour changer de puissance durant le nettoyage, un variateur numérique permet d'ajuster les performances offertes par l'aspirateur.

L'appareil est plus lourd qu'un aspirateur balai, avec un poids de plus de 5 kg. Aussi, l'aspirateur est filaire, avec un fil de 7 mètres enroulable. Le champ d'action est annoncé par la marque à 10 mètres, il faudra donc le brancher et débrancher dans chaque zone, notamment si vous habitez une maison avec étage.

L'aspirateur Philips dispose enfin d'un système de filtration pour collecter les particules et les poussières fines dans la maison et proposer un air plus sain après usage.