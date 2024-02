Darty lance une promo folle sur cet aspirateur Rowenta

Grâce à son tube flexible et à la position Stop&Go, cet aspirateur permet d'atteindre facilement les zones sous les meubles bas sans avoir à se pencher, facilitant ainsi le nettoyage complet de votre maison. Le réservoir à poussière est facile à vider, sans avoir besoin de retirer le tube, ce qui est à la fois pratique et hygiénique.



L'aspirateur balai est livré avec plusieurs accessoires pratiques, dont 2 brossettes multi-usages intégrées, un suceur fente pour les zones étroites, et un large suceur ameublement plat pour les surfaces délicates. Ces accessoires permettent de nettoyer efficacement différentes surfaces et recoins de votre maison.



Avec son design fin et léger, pesant seulement 2,4 kg, cet aspirateur offre une expérience de nettoyage sans fil confortable et agréable. La gâchette "BOOST" permet d'obtenir une pleine puissance d'aspiration instantanément pour traiter rapidement les accidents du quotidien, assurant ainsi une propreté impeccable à portée de main.