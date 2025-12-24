À l’heure du tout-numérique, le livre photo reste un moyen unique et créatif de conserver ses souvenirs. Contrairement aux galeries stockées sur smartphone ou dans le cloud, il permet de raconter une histoire, de revivre les moments forts et de transmettre une mémoire visuelle tangible. Vacances, naissance, mariage, année scolaire ou projets créatifs : le livre photo s’adapte à toutes les étapes de la vie.

CEWE a fait de ce support son cœur de métier, avec une approche orientée à la fois sur la personnalisation et la qualité de fabrication.