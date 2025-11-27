Quand on veut imprimer un livre photo ou une collection de tirages, il n’y a que l’embarras du choix sur le web. Si nous retrouvons beaucoup d'entreprises étrangères, il existe aussi d’excellentes options françaises, comme PhotoWeb, pionnier dans le domaine.
Lancé il y a 25 ans, PhotoWeb est apprécié pour la qualité de ses impressions photo mais aussi pour son expérience intuitive. Nous avons testé cette solution Made in France, accessible en ligne et sous la forme d'une application iOS et Android. Voici notre avis complet.
Qu’est-ce que PhotoWeb ?
PhotoWeb a été créé en Isère par deux étudiants au début des années 2000. Il s’agissait, à l’époque, du premier e-commerce français dédié à l’impression photo. L'entreprise est devenue en 2014 la filiale du groupe Exacompta Clairefontaine. En 2024, elle comptait plus de 210 salariés.
PhotoWeb se distingue grâce son engagement local : 99,75 % de ses articles sont imprimés en France, dans la région de Grenoble, à Saint-Egrève (le reste est imprimé en Espagne).
En 2021, cette entreprise citoyenne a signé la Convention des Entreprises pour le Climat et affirmé son engagement envers l’écologie : innovation, éco-conception et durabilité sont ses mots d'ordre. Elle a notamment investi 3 millions d’euros pour dire adieu à la méthode photo argentique, réputée polluante.
PhotoWeb : interface et ergonomie de l’outil
L’inscription à PhotoWeb nécessite un email et un mot de passe. On peut ensuite sélectionner un produit, lancer l'éditeur et verser des photos dans l’outil :
- En sélectionnant des images stockées en local sur ordinateur ;
- En se basant sur d’anciens projets photo ;
- En transférant des photos depuis son smartphone via un QR code, une option bien pratique.
L’interface de l’outil est moderne et agréable. Une présentation guidée permet notamment de faire le tour du logiciel avant une première utilisation. L’éditeur photo est composé de 3 parties :
- Une colonne de gauche, qui permet de personnaliser la mise en page en ajoutant des photos, en sélectionnant des mises en page (de 1 à 7+ photos) et en intégrant des stickers, des fonds (unis ou thématiques), des cadres ou des formes. Les designs proposés sont classiques et plutôt modernes. Du côté des photos, on note la présence de filtres (ordre chronologique, ordre alphabétique, date d’ajout) et une option pour masquer les photos déjà utilisées.
- Un menu supérieur, qui permet d’accéder à l’aide, de choisir entre une vue globale ou une vue pages, d’enregistrer son travail (celui-ci se sauvegarde automatiquement toutes les 4 minutes), de faire des retours en arrière ou de vider ses créations. On peut aussi insérer une marge de sécurité ou demander une mise en page automatique.
- Une zone centrale dans laquelle on peut voir l’aperçu de sa création en temps réel. Celui-ci est interactif : on vérifie le résultat puis on l'ajuste, en ajoutant, déplaçant ou supprimant des pages, en insérant du texte ou en optant pour une mise en page aléatoire. D’autres options classiques sont disponibles : rotation, zoom, duplication, rognage, échange, positionnement.
La prise en main étant immédiate, il est possible de créer un album photo de qualité en quelques minutes. Des raccourcis clavier permettent aussi de gagner du temps lors de la création.
Différences entre l'application mobile et la solution web
L’application mobile permet de se connecter avec un email ou un compte Google. Si l’on a déjà créé un compte, aucun mot de passe n’est demandé : il suffit d’inscrire son email et l’app envoie un « lien magique » sur lequel il faut cliquer pour accéder à son profil.
L'éditeur peut se connecter à la galerie d'un smartphone ou à Google Photos. On peut, en faisant un appui long, voir les visuels s’afficher en grand. L'intégration des photos peut être réalisée de manière automatique (chronologique) ou manuelle.
Les fonctions de l'éditeur sont moins nombreuses que sur le web : vue globale, ajout de texte, de couleurs unies, déplacement de photos, mise en page (jusqu’à 3 photos contre 7 en version web), suppression d‘images et de création.
On note que l’application mobile inclut un outil pour améliorer les photos. Plutôt sommaire, il est doté d’une baguette magique, de six filtres photo et d’une option de rotation.
Quelles sont les fonctionnalités de PhotoWeb ?
PhotoWeb possède une offre considérable, adaptée aussi bien aux particuliers ayant des besoins occasionnels qu’aux passionnés de photo.
Tirages photo
Les tirages PhotoWeb vont du format 10 x 7 à 10 x 30. Plusieurs types d’impressions photo sont proposés, sur des papiers durables et de qualité :
- Des tirages argentiques sur papier Fujifilm premium mat 225g/m² ou brillant 232g/m², livrés en coffret recyclable ;
- Des tirages classiques éco-conçus, brillants ou mat, sur du papier numérique haut de gamme 250g/m2, livrés en enveloppe recyclable. Imprimés avec une encre à base d’eau, ils permettent de réduire la consommation d’eau de 60 %, de 90% l’usage de produits chimiques et de 62 % les émissions de CO2.
On trouve aussi des mini-tirages éco-conçus, des tirages rétro, des box photo, des agrandissements photo ainsi que des tirages photo cabine et photo carrés.
Livres photo
Les albums photo ont différents formats de couverture (portrait, paysage ou carré), deux types d’ouvertures (standard ou à plat) et des tailles variées (format S, format M ou format XL). Les couvertures des livres photo peuvent être souples ou rigides, illustrées ou non. Différentes thématiques sont aussi proposées : livre de voyage, album Année, livre pour les vacances, album Bébé, etc.
Les impressions sont réalisées sur du papier satiné mat dont le grammage est de 200 g/m². Pour l’argentique, la société utilise du papier lustré, dont le grammage est de 165 g/m². Plusieurs types de finitions peuvent également être choisies pour les albums : couverture brillante ou mate, pages avec ou sans vernis. Une option coffret est proposée pour les livres photos de plus de 90 pages dotés d’une ouverture à plat.
Un assistant virtuel aide les utilisateurs à faire leur choix pour les albums photo et d'autres produits. Un blog partage également quelques bonnes idées.
Notons que les tirages en boutique physique ne sont pas disponibles.
Produits dérivés
PhotoWeb propose un vaste choix de produits dérivés :
- Calendriers photo variés : calendrier de bureau, calendrier familial, calendrier mural, mensuel, hebdomadaire ou planning. Il est notamment possible de commander un calendrier de l’avent, grâce à un partenariat avec Lindt ;
- Déco murale : cadre photo, poster, tableau, pêle-mêle. Les impressions photo peuvent être réalisées sur divers matériaux : toile, bois, PVC, aluminium, plexi et polystyrène.
- Produits personnalisés : décorations de Noël (bougies, boules à neige, boules de noël, etc.), magnets, mugs, puzzles, jeux de mémoire, tapis de souris, gourdes, coussins, tableaux magnétiques, coussins, plaids, tabliers, pochettes, serviettes, tote-bags, etc.
- Cartes de vœux et faire-parts (pour une naissance, un baptême, un décès).
PhotoWeb : quelle est la qualité des produits ?
PhotoWeb est reconnu pour sa qualité de fabrication française. Sur Trustpilot, ce spécialiste photo cumule plus de 28 975 avis clients, majoritairement positifs. Il a notamment obtenu la note de 4,2 / 5 et se positionne sur ce site à la 13e place dans la catégorie Service d’Impression de photos, derrière Cheerz et Cewe, classés respectivement 6e et 9e.
Les avis clients saluent la qualité des impressions photo, dont le rendu couleur est jugé impeccable, mais aussi celle des produits proposés. Ils apprécient également la simplicité de l'éditeur PhotoWeb. Les livraisons sont jugées rapides, même si les délais peuvent parfois être rallongés lors de pics d’activité.
Engagé en faveur de l’environnement, le laboratoire professionnel PhotoWeb est aussi labellisé Imprim’vert. Cette certification prouve notamment que cet acteur fait des efforts pour réduire l’impact de sa production photo et qu’il gère ses déchets de manière rigoureuse.
PhotoWeb : quels sont les tarifs ?
Produits
Les tarifs PhotoWeb varient selon le produit commandé :
- Les tirages éco-conçus démarrent au prix de 0,10 € contre 0,18 € pour les tirages argentiques ;
- Les livres photo démarrent au prix de 15,95 € pour un mini livre photo et vont jusqu’ à 69,90 € pour un livre photo carré XL luxe ouverture à plat ;
- Les calendriers photo démarrent au prix de 11,95 € ;
- Les faire-parts démarrent au prix de 9,95 € les 10 ;
- Les produits personnalisés démarrent au prix de 9,95 €, pour une box photo, par exemple.
Des offres saisonnières et des codes promo sont régulièrement proposées sur le site, ce qui permet de faire de bonnes affaires. Le 3x sans frais est notamment possible au-delà de 50 € d’achat. Globalement, les tarifs se situent dans la moyenne du marché (certains produits sont moins chers chez Cewe et plus chers chez Cheerz, par exemple).
À noter, les clients PhotoWeb disposent d’un droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison. Le délai de remboursement est de 14 jours après la dénonciation du contrat.
Livraisons
Les livraisons PhotoWeb prennent entre 1 et 5 jours ouvrés, un délai plutôt raisonnable. Il faut aussi compter le délai de fabrication, qui varie selon les produits. PhotoWeb précise notamment sur son site que « toutes les dates d'expédition mentionnées sur notre site sont actualisées pour chaque produit en fonction de la charge de l'atelier. La date d'expédition définitive est celle indiquée au moment de la validation de votre commande. »
PhotoWeb propose des abonnements Livraison Gratuite, une offre que l’on ne retrouve pas partout chez la concurrence. Ces forfaits sont valables 12 mois et les tarifs sont abordables : on trouve une formule au prix de 15,95 euros par an pour une livraison en point relais et une formule à 21,95 euros par an pour une livraison à domicile ou en point relais. L’offre est valable pour les commandes passées via le site (l’app n’est malheureusement pas compatible) et en France métropolitaine.
PhotoWeb : sécurité et confidentialité
PhotoWeb étant une société française, elle respecte, de fait, le RGPD et la loi Informatique et Libertés. Elle collecte un certain nombre de données lors de l’inscription et des commandes, mais aussi des logs de navigation. Les coordonnées bancaires ne sont pas stockées et sont gérées par la plateforme de paiement.
Du profilage peut être réalisé mais uniquement si la personne concernée l’a, au préalable, accepté. Les clients disposent des droits classiques pour garder le contrôle sur leurs données personnelles. Aucune information sur le site ne permet de connaître la localisation des serveurs de PhotoWeb.
L'assistance client de PhotoWeb
Le service client PhotoWeb est disponible :
- Par mail, via un formulaire (le délai de réponse est de 48 à 72h, ce qui est un peu long) ;
- Par chat, notamment via l’éditeur, du lundi au vendredi de 9h à 17h (certains concurrents ont une amplitude horaire plus grande) ;
- Par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (le service est fermé le mardi de 11h30 à 12h).
Lors de notre test, nous avons contacté le service client par chat et avons été connectés en 10 secondes. Le conseiller nous a donné une réponse claire et synthétique. Sur Trustpilot, les avis des clients jugent l’assistance réactive et à l’écoute. De plus, des tutos vidéos, un centre d'aide et un assistant virtuel sont également disponibles.
L'avis de Clubic
Malgré une app mobile perfectible et une intégration limitée avec l’outil web, Photoweb a largement de quoi plaire grâce à son offre complète et son bon rapport qualité-prix. L’excellence de ses impressions, son assistance fiable et à l’écoute et son éditeur simple à prendre en main sont aussi des points forts non négligeables (l'assistant virtuel est également intéressant). Mais ce qui, à notre avis, distingue vraiment ce fournisseur, c’est son engagement local et environnemental. Cet argument fera probablement mouche auprès de tous ceux qui recherchent des produits Made in France éco-conçus pour immortaliser leurs souvenirs.
- Impression photo haut de gamme
- Large gamme (livres, tirages, déco, objets)
- Fabrication française et maîtrise qualité
- Coûts variables selon format et finition
- Délais de livraison pouvant varier
- L'édition, bien que facilitée, peut nécessiter un apprentissage