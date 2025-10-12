Fnac.com a délégué la prestation de ses travaux photographiques à la société française Photoweb. La politique de confidentialité indique notamment que les données des utilisateurs « seront susceptibles d'être transférées vers des prestataires situés dans un pays tiers aux fins de la gestion de ses services par Photoweb. » La localisation des serveurs n'est pas communiquée. De plus, les conditions générales précisent que des transferts de données hors de l'espace économique européen peuvent avoir lieu lors de certains paiements.