On connaissait déjà la Fnac pour ses magasins de produits culturels et technologiques ainsi que sa billetterie. On connaît un peu moins son service photo, pourtant présent depuis plusieurs années. Ayant bénéficié d'une importante mise à jour en 2023, Fnac Photo fait face à une rude concurrence, Cewe en tête.
Accessible en ligne et par le biais d'une application iOS et Android, Fnac Photo est spécialisé en impression de photos et produits photographiques. Que vaut cette plateforme ? Après avoir analysé l'ergonomie de son interface, la qualité de son offre, sa sécurité et sa confidentialité ainsi que la réactivité de son assistance client, nous vous partageons notre avis.
Fnac Photo réunit toutes les solutions pour imprimer et sublimer vos photos. Le service propose un large choix de tirages, d’albums personnalisés, de posters et de décors muraux sur papier, toile ou aluminium. La qualité des impressions repose sur un traitement professionnel et un papier premium. L’interface en ligne permet de tout créer en quelques clics et d’opter pour la livraison à domicile ou le retrait en magasin Fnac.
Qu’est-ce que Fnac Photo ?
Avec plus 1500 magasins dans le monde et 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Fnac Darty se présente comme le « leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques, d’électroménager et de services ». Rappelons que la chaîne de magasins Fnac, fondée en 1954, a été rachetée par Darty en 2016.
Si la Fnac propose depuis bien longtemps un service photo et des bornes d'impression dans ses magasins, la plateforme Fnac Photo telle qu'on la connaît aujourd'hui date, elle, du 1er février 2023. C'est à cette date, en effet, que la Fnac a annoncé une refonte majeure avec une interface de création « 100 % en ligne », disponible sur ordinateur, tablette ou mobile. La solution Darty Travaux Photo a notamment été intégrée dans la plateforme.
Fnac Photo : interface et ergonomie de l’outil
Accessible avec un email ou un compte adhérent Fnac, Apple, Facebook ou Google, Fnac Photo propose une interface simple et claire qui met en avant ses différents produits. Il suffit de sélectionner un article et de cliquer sur le bouton de création pour accéder à l'éditeur photo, doté d'une prévisualisation en temps réel.
Sur le web, en plus de l'import de fichiers locaux, la possibilité de transférer des photos depuis la galerie de son smartphone, via un QR Code, facilite grandement les choses.
La prise en main de l'outil est immédiate. Ce dernier possède relativement peu d'options (sans doute pour le rendre accessible au plus grand nombre) :
- Pour la création de tirages : ajout de clichés et de bordures, suppression, duplication, changement de format et d'orientation ;
- Pour la création de livres photo : ajout de photo, tri chronologique, alphabétique ou par date d'ajout, mise en page de 1 à 7 clichés, fonds unis ou créatifs, stickers, cadres, contours et formes, vue pages ou globale, mise en page et retouche automatique.
On regrette que les projets ne se sauvegardent pas automatiquement : il faut penser à enregistrer régulièrement son travail.
Différences entre l'application mobile et la solution web
Disponible en version iOS et Android, l'application Fnac Photo n'est pas aussi complète que la solution web. On y trouve moins de produits et l'éditeur inclut moins d'options : pas de cadres et formes, de stickers, de fonds créatifs et la mise en page va jusqu'à 4 images contre 7 et plus sur la version web (5 filtres sont aussi disponibles).
Les deux versions de l'outil sont indépendantes, ce qui est bien dommage : un projet créé sur l'application ne sera pas disponible sur la plateforme web et vice et versa.
Quelles sont les fonctionnalités de Fnac Photo ?
Le site Fnac Photo possède une offre variée. De nombreux filtres sont fournis pour faciliter les recherches.
Tirages photo
Fnac Photo propose une grande variété de dimensions (de 10x10 à 20x30). On peut opter pour du papier photo numérique, brillant et éco-conçu de 250g/m² ou du papier premium Fujifilm Crystal Archive Suprême de 236g/m² (brillant ou mat). On trouve également des options pour des agrandissements, des tirages de type photomaton, des box photo, des photos carrées ou vintage. La qualité est au rendez-vous.
En plus de cela, Fnac Photo propose également d'autres prestations :
- Développement photo à partir de négatifs, de films ou de pellicules argentiques ;
- Développement Lomography ;
- Développement de diapositives avec cache ou d'appareils photo jetables ;
- Numérisation.
Livres photo
Fnac Photo propose à ses clients de créer des livres photo de différents gabarits (portrait, paysage, carré) et tailles (S, M, XL), sur couverture souple ou rigide. Plusieurs types de papiers sont possibles, selon la qualité souhaitée :
- Satiné mat 200g ;
- Semi-rigide 270g/m² ;
- Argentique lustré 165g/m².
Il est possible de choisir l'aspect des pages (finition vernie ou mate) et de la couverture (brillante ou non). Une option coffret est également disponible pour certains produits. Le site fournit aussi un profil pour cerner les caractéristiques de chaque livre photo en un coup d'oeil, ce qui est appréciable :
Conception de produits dérivés
Fnac Photo propose un vaste choix de produits photo :
- Déco murale : photo sur toile, aluminium, PVC ou plexiglas (de 20 x 20 à 75 x 100) ;
- Posters, cadres, pêle-mêle et magnets ;
- Objets divers : calendriers (calendrier mural, de bureau, etc.), mugs, gourdes, bougies, boules à neige, bloc photo en bois, etc.
On peut également imprimer des photos sur du tissu (plaid, coussin, tote-bag, etc.) et éditer des faire-parts ou des cartes (carte d'anniversaire, de vœux, etc.).
Tirages en magasin
Fnac Photo dispose de bornes installées dans 110 magasins en France qui permettent de réaliser des tirages minute. On peut aussi demander des développements argentiques en laboratoire.
Une option « Photo 1h », qui permet d'utiliser son smartphone pour commander des clichés disponibles 1 heure plus tard en boutique, est également en préparation.
Fnac Photo : quelle est la qualité des produits ?
Fnac Photo s'adapte à tous les besoins en proposant des tirages premium, vintages ou économiques ainsi que différents formats et finitions. La qualité du tirage dépend de la résolution des photos originales et du traitement appliqué aux images. Après achat, la livraison s'effectue en 1 à 5 jours ouvrés (ces délais sont similaires à la concurrence).
Tous les produits sont imprimés localement, à Grenoble, et disposent d'une garantie « Heureux ou Remboursé ». Les produits ont, de plus, reçu la certification Imprim'vert, qui atteste des efforts de ce fournisseur pour réduire son impact environnemental.
Fnac Photo : quels sont les tarifs ?
Fnac Photo possédant une vaste offre, nous nous concentrerons ici sur les tarifs principaux :
- Les tirages standard démarrent à 0,10 € contre 0,18 € pour les tirages premium ;
- Les livres photo démarrent au prix de 15,90 € pour un format carré mini. Les livres photo XL argentique démarrent à 69,90 € ;
- Les impressions photo sur toile démarrent à 18,90 € et à 34,90 € sur Plexiglas ;
- Pour les objets, les prix démarrent à 9,90 € pour une boule de Noël personnalisée. Les plaids démarrent au prix de 44,90 € ;
- Les calendriers photo démarrent au prix de 11,90 € ;
- Les faire-parts démarrent au tarif de 9,90 € les 10 cartes.
Pour comparaison, ces tarifs sont globalement plus élevés que chez Cewe, leader européen du marché, et similaires à Photoweb, à 5 centimes près. Notons que Fnac Photo propose une livraison en boutique gratuite, ce qui est un plus. Les clients peuvent aussi bénéficier d'offres spéciales qui sont régulièrement proposées sur le site.
À noter :
Les adhérents Fnac+ ont quelques avantages supplémentaires puisqu'ils ont droit à une remise de 5 % (cette offre peut être cumulable avec d'autres promotions en cours). Autre avantage : les frais de livraisons en point relais ou à domicile sont offerts.
Fnac Photo : sécurité et confidentialité
Comme toute plateforme européenne, Fnac Photo est soumise à la RGPD et doit donc respecter un certain nombre d'obligations (protection des données, collecte transparente, consentement explicite, droit à la correction et à l'effacement, etc.).
Fnac.com a délégué la prestation de ses travaux photographiques à la société française Photoweb. La politique de confidentialité indique notamment que les données des utilisateurs « seront susceptibles d'être transférées vers des prestataires situés dans un pays tiers aux fins de la gestion de ses services par Photoweb. » La localisation des serveurs n'est pas communiquée. De plus, les conditions générales précisent que des transferts de données hors de l'espace économique européen peuvent avoir lieu lors de certains paiements.
Les mesures de sécurité ne sont pas détaillées. Le site indique également que Photoweb « ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet. »
L'assistance client de Fnac Photo
Disponible 7 jours sur 7, l'assistance Fnac Photo est basée en France. On peut la contacter :
- Par mail, via un formulaire qui regroupe les demandes par thème (c'est, en général, le signe d'une assistance efficace et bien organisée). Le délai de réponse est de 24h ;
- Par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (pour comparaison, Cewe, qui est ouvert de 9h à 22h, a une plus grande amplitude horaire) ;
- Via un chat, disponible sur le web et ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le weekend de 10h à 18h. Lors de notre test, le temps d'attente était de 28 secondes. La personne a répondu à notre question avec clarté et courtoisie.
Une FAQ plutôt sommaire est également disponible.
L'avis de Clubic
Fnac Photo est une plateforme claire et conviviale qui propose des tirages Made in France de qualité et une grande variété de produits, à des tarifs plutôt attractifs (en particulier si on est adhérent Fnac). Si la conception est facilitée, on aurait toutefois apprécié une sauvegarde automatique ainsi que plus d'options de retouche et de filtres. L'absence de connexion entre l'app mobile et la plateforme web est également regrettable, de même que le manque d'informations sur la gestion et le stockage des données personnelles.
Fnac Photo reste malgré tout une solution de qualité qui conviendra parfaitement à ceux qui recherchent une solution simple et fiable pour immortaliser leurs souvenirs et revivre de bons moments.
