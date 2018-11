Enceinte Bluetooth JBL Flip 3 à 63,99€ au lieu de 78€ pour le Black Friday

L'enceintede JBL est un appareil discret et très élégant, en forme de cylindre diffusant la musique partout autour d'elle. Elle dispose d'une puissance de 16W pour offrir un son clair, puissant et riche dans votre pièce ou en extérieur. La particularité de cette Flip 3 est d'être résistante aux éclaboussures et de vous accompagner à l'extérieur, près de la piscine ou à la plage sans jamais vous priver de musique. Sa batterie est de 3000 mAh et offre 10H d'autonomie avant de passer à la case recharge, bien assez pour un après-midi ou un diner entre proches.