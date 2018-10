L’enceinte Bluetooth TaoTronics finition lin et cuir à -30%

Lin et l'autre

Puissance et élégance

Bons Plans



Pour profiter de cette offre, rendez-vous chez Amazon qui n'en finit décidemment plus de nous gâter. En utilisant le code de réduction 97UNUIXP au moment de la validation de votre panier, vous pourrez en effet faire baisser le prix de l'enceinte Bluetooth TaoTronics de 43 euros à 30 euros.Comme toujours avec Amazon, vous pourrez bénéficier de la gratuité des frais de ports si vous êtes client Prime, et pourrez vous faire livrer dès ce soir si vous passez votre commande assez rapidement. Sachez aussi que ce produit est éligible à la livraison en point de collecte, si besoin est.Cette enceinte TaoTronics se démarque tout d'abord par son élégance grâce à son habillage de lin et de cuir gris du plus bel effet qui trouvera sa place dans n'importe quel intérieur. Au-delà de cette apparence extérieure, elle possède aussi tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vous proposer une expérience sonore de qualité.Elle embarque ainsi deux hauts parleurs de 8W ainsi qu'un subwoofer passif pour vous proposer des basses de qualité. Très simple à appairer, que ce soit en Bluetooth ou grâce au câble auxiliaire, elle possède aussi une très bonne autonomie qui accroche les 24 heures.