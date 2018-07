2 enceintes Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom pour 75 euros

Deux enceintes pour le prix d'une

Le son nomade et stéréo

Modifié le 18/07/2018 à 10h55

Amazon.es propose actuellement un bon plan sur les enceintes sans fil Bluetoothà 75 euros au lieu de 150 euros. Un pack qui vous permettra d'obtenir une ristourne de pas loin de 50%.Grâce à ce pack contenant deux enceintes Ultimate Ears Wonderboom, vous pourrez tirer le meilleur parti de ce produit. Il est en effet possible, très simplement, de connecter ces enceintes entre elles (en Bluetooth ou via NFC) pour bénéficier d'un son stéréo où que vous alliez. Grâce à leur format compact (à peine 10 x 10 cm), leur résistance au choc, à l'humidité, à la poussière et même à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur, ainsi que leur autonomie de 10 heures, elles seront les compagnes idéales de vos voyages.Côté son (parce que c'est important pour des enceintes tout de même), les Ultimate Ears Wonderboom peuvent compter sur des doubles transducteurs actifs de 40 mm des doubles radiateurs passifs de 46,1 x 65,2 mm pour obtenir un son riche, équilibré et des basses profondes.