Le fondateur de la marque française d'audio, Georges Cabasse, est décédé

Le papa des enceintes Cabasse est décédé

Source : 01Net

Si vous êtes un minimum audiophile, alors vous connaissez certainement le groupe français Cabasse, fondé en 1950, et qui propose de nombreux modèles d'enceintes (très) haut de gamme.Une entreprise créée par un ingénieur français, Georges Cabasse, dont on nous apprend aujourd'hui le décès, à l'âge de 91 ans. Le créateur a commencé à fabriquer des haut-parleurs avec «». Il avait notamment sonorisé le cinéma le Grand Rex à Paris en 1952 et créé La Maison du haut-parleur.Un groupe historique, qui a su parfaitement s'adapter à toutes les évolutions technologiques au fil des années, avec notamment l'enceinte Bluetooth nomade Swell en 2017, mais aussi The Pearl et The Pearl Akoya, deux enceintes multiroom lancées en 2018 et 2019. Cela sans oublier l'intégration de Google Assistant et de Amazon Alexa.