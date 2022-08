Creative Sound Blaster X1 : un DAC USB/ampli casque mini pour adepte du son immersif

Sur le papier, le Sound Blaster X1 ressemble à n’importe quel DAC USB-C au format mini. Il mesure 9,7 x 175 x 67 mm pour un poids de seulement 15 g. L’appareil dispose d’une entrée USB-C, qui accueille les données et l’alimentation (venant de la source donc), et d’une sortie jack 3,5 mm. Quelques points lui permettent tout de même de se démarquer d’une partie de la concurrence, comme l’intégration de boutons de contrôle et de volume, ou encore la présence d’une interface micro. Il est ainsi possible d’utiliser le microphone de son casque ou de ses écouteurs en mode main-libre sur smartphone, voire d’utiliser un casque type visio/gaming sur PC et Mac.