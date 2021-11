Samsung souhaite concurrencer Spotify et lance Samsung Podcasts

Samsung Podcasts propose ainsi aux utilisateurs des smartphones et tablettes Galaxy un accès simple et rapide à leurs podcasts préférés. Les appareils les plus récents se verront dotés, pour cela, d'un onglet « Listen », tandis que, sur les modèles antérieurs à 2021, il sera possible d'y accéder d’un simple balayage de l’écran vers la droite. Le constructeur coréen met ainsi un orteil dans le secteur du streaming musical et vient notamment concurrencer Spotify qui a annoncé de son côté l’extension de sa solution de monétisation de podcasts à la France .

Pour ce service, Samsung s’est principalement associé à Acast, une des plus éminentes plateformes de podcast, ainsi qu’à d’autres partenaires, notamment Slate.fr, Choses à Savoir, Prisma Media, Louie Media, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, Paradiso Media et Bababam. Selon Jérôme Bloch, directeur Marketing et Stratégie Division Mobile de Samsung France : « L’accès à une grande variété de podcasts permet à nos smartphones et tablettes Galaxy de répondre à la forte croissance annuelle de l’usage de ces contenus en France. »

L’offre, qui était déjà disponible aux Etats-Unis, permettra aux utilisateurs de Samsung Galaxy de trouver leurs podcasts préférés en un clic, personnaliser leurs listes de lecture, créer des alertes ou encore ajouter les flux pour s’y abonner.