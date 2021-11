La nouvelle norme Wi-Fi 7 pourrait offrir des débits jusqu'à 2,5 fois supérieurs au Wi-Fi 6

Quant aux usages, il faut aussi imaginer que le Wi-Fi 7 permettra une meilleure prise en charge de toutes les applications qui nécessitent plus de débit et moins de latence, notamment celles qui se rapprochent le plus possible du temps réel, comme la réalité virtuelle ou augmentée. Mais le streaming vidéo 4K et 8K, le cloud computing, l'automobile et les jeux et applis vidéo bénéficieront aussi des bienfaits de la nouvelle norme, comme l'indique la Wi-Fi Alliance.