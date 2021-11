Western Digital arrête la prise en charge de My Cloud OS 3 : de fâcheuses conséquences pour ses NAS

Western Digital a donc décidé de prendre des mesures que l'on qualifie de drastiques. À compter du 15 avril 2022, les générations antérieures à My Cloud 5 ne seront simplement plus prises en charge par Western Digital. Plus important, toujours à compter du 15 avril 2022, les périphériques en question ne pourront plus profiter de l'accès distant. Ces appareils ne seront donc plus que des solutions de stockage local des données.