Le nouveau Pixel Stand, le chargeur sans-fil signé Google, est désormais disponible en précommande

De son nom complet Google Pixel Stand (2e gen), le chargeur sans-fil de Google compatible Qi est maintenant disponible à la précommande, quelques semaines après le lancement des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro . Avec une puissance de 23 W, ce chargeur permet, comme le dit si bien Google, d'atteindre la même puissance que celle attendue par un chargeur filaire. Plutôt cocasse comme mise en avant, quand on sait que les Pixel 6 et 6 Pro ont subi une légère discorde sur la puissance de charge maximale acceptée .