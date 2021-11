Moto Watch 100 : pas de WearOS mais un prix attractif pour la montre connectée de Motorola

Côté design, la Moto Watch 100 se veut classique. Elle adopte un boîtier en aluminium de 42 mm, pour un poids de 29 , et un écran LCD de 1,3 pouce de diamètre. Pas d'OLED donc, mais cela ne l'empêche pas de proposer un mode Always-on display. Fournie avec un bracelet en silicone noir de 20 mm et un câble de charge magnétique, elle profite d'une étanchéité 5 ATM (jusqu'à 50 mètres de profondeur), elle est donc adaptée à la natation.

Ce qui la distingue des autres montres connectées du marché, c'est son autonomie de deux semaines. Sa batterie de 355 mAh peut d'ailleurs être rechargée à 100 % en tout juste 60 minutes. Il faut dire que la Moto Watch 100 et son système propriétaire Moto Watch OS se concentrent sur l'essentiel : le suivi de santé. 26 modes sport, le suivi du sommeil ainsi que la mesure du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et du nombre de pas sont au programme. La montre profite également d'une puce GPS et du Bluetooth 5.0.

Le tout est accompagné d'une application dédiée pour smartphone . Celle-ci sortira d'abord sur Android (Android 5.0 minimum), puis elle arrivera sur iOS courant décembre.