Google dévoile une application Android pour aider les personnes atteintes de troubles de la parole

Les équipes Speech et Research de Google ont au départ fait le constat que des millions de personnes éprouvent parfois les pires difficultés à parler et, par conséquence, à se faire comprendre. La maladie de Charcot, la paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson ou les séquelles d'un traumatisme crânien ou d'un AVC sont autant de causes pouvant provoquer des difficultés d'élocution.