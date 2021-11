4400 dollars ! Le prix des cartes de cryptominage NVIDIA s'envole

Les autres spécifications de ce NVIDA CMP 170HX donnent une fréquence de base de 1 140 MHz et une fréquence Boost de 1 410 MHz ; 8 Go de mémoire HMB2e, une bande passante mémoire de 1,5 To/s. Enfin, cette solution aurait un TDP de 250 W et ne nécessiterait qu’un connecteur huit broches. Bien sûr, comme tous les CMP, il ne possède aucune sortie d'affichage.