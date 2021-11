Le verdict de DxOMark est tombé : le Google Pixel 6 Pro n'est pas aussi bon en photo qu'on l'espérait

Le mobile est passé dans le laboratoire du spécialiste DxOMark pour passer une série de test. Et, s'il s'en sort très bien, il n'est pas pour autant le meilleur de la catégorie, alors que l'on pouvait espérer qu'il surclasse toute la concurrence.

Le Pixel 6 Pro obtient un score de 135 pour son appareil photo principal, composé d'un capteur grand-angle de 50 MP et d'une ouverture de f/1,85, d'un module ultra grand-angle de 12 MP et f/2,2, et d'un téléobjectif de 48 MP autorisant un zoom optique jusqu'à 4x.

Cela le place à la septième position du classement de DxOMark, toujours dominé par le Huawei P50 Pro (144), le Xiaomi Mi 11 Ultra (143) et le Huawei Mate 40 Pro+ (139). Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ainsi que le Huawei Mate 40 Pro le devancent également.