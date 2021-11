Apple Fitness+ sort aujourd'hui !

En plus de la France, ce sont pas moins de 14 nouveaux pays qui pourront accéder plus tard aujourd'hui à Apple Fitness+. Lancé en décembre 2020 dans quelques contrées en plus des États-Unis, le programme tarifé 9,99 dollars par mois met en scène des entraîneurs et entraîneuses spécialisés dans 11 disciplines.

Yoga, fractionné, renforcement musculaire, méditation et j'en passe : il y en a pour tous les styles, et surtout pour tous les niveaux. De plus, les sessions d'entraînement s'étalent de cinq à 45 minutes afin de s'adapter à tous les emplois du temps.

Apple Fitness+ est accessible sur iPhone (6S et ultérieurs, sous iOS 14.3 au moins), iPad sous iPadOS 15 et Apple TV sous tvOS 15. Une montre connectée Apple Watch Series 3 au minimum est requise pour profiter du service. Notez qu'il est également intégré dans le dernier palier de l'offre Apple One qui, pour 29,95 dollars par mois, regroupe Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade et 2 To de stockage iCloud.

Si vous avez acheté une Apple Watch (Series 3 et ultérieure) depuis le 14 septembre dernier, vous pourrez profiter de trois mois d'essai gratuit à Apple Fitness+.