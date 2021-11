Les tuiles solaires (Solar Roof) de Tesla deviennent énergétiquement plus puissantes et efficaces

Au lancement, Tesla projetait de réaliser 1 000 installations de toits par semaine. Deux ans plus tard, l’entreprise peine à atteindre les 200 mises en place hebdomadaire. À l’aube de l’été 2021, Elon Musk s'impliquait même personnellement dans le projet, entre licenciement de cadres exécutifs, augmentation des prix pour les consommateurs et selon certaines sources évoquées par Bloomberg, quelques visites de chantiers.

Dans les faits, l’alimentation électrique est une pierre angulaire du projet de Tesla pour devenir plus qu’un constructeur automobile. Mais si la promesse d’un logement autonome a de quoi séduire, les installateurs sont frileux. Et pour cause, on ne standardise pas la pose d’un toit comme on construit des voitures en série.

Pour retrouver la superbe attendue, et d’après la documentation technique, l’évolution du modèle SR60T1 vers le modèle SR72T1 permettrait aux tuiles Tesla de passer de 58,5 à 71,67 watts de puissance de sortie. Une augmentation nette de 22,5 % qui assurerait de capter la même quantité électrique avec moins de tuiles solaires.

Un gain de puissance pour d'abord convaincre les couvreurs ? L’idée semble en effet de simplifier le travail d’installation, mais pourrait aussi permettre de réduire les coûts à l'achat…