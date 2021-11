SK Hynix est le premier à mener à bien le développement de mémoire HBM3

Dans son communiqué, daté du 20 octobre dernier, SK Hynix explique que cette nouvelle avancée va lui permettre de rester numéro 1 sur l'innovation. Il faut dire qu'il avait aussi été le premier à dégainer la mémoire HBM2E l'an passé.

« La HBM3 de SK Hynix n'est pas seulement la DRAM la plus rapide au monde, elle est également dotée de la plus grande capacité et d'un niveau de qualité considérablement amélioré », avance la marque coréenne. On apprend notamment que les premiers modules HBM3 seraient capables de traiter jusqu'à 819 Go de données par seconde. En d'autres termes, elle peut transférer l'équivalent de 163 films Full HD de 5 Go chacun en une seule seconde. Il s'agit, d'après SKH, d'une augmentation de 78 % de la vitesse de traitement des données par rapport à la mémoire HBM2E actuelle.

La marque précise par ailleurs que sa mémoire HBM3 intègre un code de correction des erreurs qui permet d'améliorer la fiabilité des transferts… et, par conséquent, celle du produit.