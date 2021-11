Le Xiaomi Redmi Note 11 sera équipé d'un écran AMOLED 120 Hz

La gamme Redmi Note de Xiaomi est l'une des plus populaires de la marque grâce à un rapport qualité-prix toujours très attractif. Le Redmi Note 11, ainsi que les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+, seront lancés sur le marché chinois le 28 octobre prochain, avant une disponibilité en Europe programmée pour un peu plus tard.