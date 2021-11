Canon : ses imprimantes incapables de scanner quand il n'y a plus d'encre lui valent une plainte

Comme de nombreux clients qui font remonter le problème à Canon depuis des années, David Leacraft s'est rendu compte qu'il ne pouvait ni scanner ni faxer des documents à l'aide de son imprimante Canon Pixma MG6320 s'il n'y avait plus d'encre. Cette limitation n'était pas indiquée lors de l'achat et Leacraft n'a pas vraiment apprécié la manipulation. C'est pour cela qu'il a décidé de lancer une class action contre l'entreprise, l'accusant de « marketing trompeur » et « d'enrichissement injustifié ».