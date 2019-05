Amazon préparerait un bracelet Alexa capable de comprendre les émotions

Un assistant personnel pour gérer ses émotions



Un excellent moyen pour Amazon de cibler encore plus finement ses clients



souhaiterait, selon les informations de Bloomberg , se lancer sur le marché des, ou l'informatique à porter sur soi.Les ingénieurs de Lab126, la division matérielle du groupe collaborerait avec l'équipe en charge d'pour concevoir unéquipé du célèbre assistant vocal. Mais Amazon souhaite aller plus loin que le simple tracker d'activité et veut orienter son produit vers le bien-être, voire même le développement personnel.Alexa serait capable, grâce à une batterie de capteurs associés, d'analyser et deà partir de la voix. En temps réel, le bracelet pourrait délivrer des conseils à son utilisateur afin de mieux gérer son stress et d'éviter les conflits avec les autres en adaptant son humeur.L'idée d'un tel dispositif n'est pas si farfelue. Le corps humain envoie de nombreux signaux mesurables permettant de détecter des changements d'état soudains, comme l'agitation par exemple.Les équipes des Lab126 pourraient, en analysant toutes ces données, permettre à leur appareil de. Elle a en tout cas déposé deux brevets en ce sens à propos d'un logiciel vocal discernant la joie, la colère, la peine, la tristesse, la peur, le dégoût, l'ennui ou le stress.Les réponses pourraient être aussi bien formulées sous la forme de conseils pratiques que de publicités (Amazon oblige). Par exemple, si le système détecte une toux chez le porteur du bracelet, Alexa pourra immédiatement lui proposer de passer commande d'un sirop adapté, en quelques secondes.Seulement, la tâche semble ardue et Amazon est encore au tout début de son développement. Un prototype est actuellementet si la sortie d'un bracelet Alexa est possible, ce ne sera pas le cas avant plusieurs années.