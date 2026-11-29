Volvo veut confier aux robots d’Hexagon une partie des tâches répétitives et physiquement éprouvantes de son usine belge. Leur apprentissage a commencé avec une entrée en production voulue à la mi-2027.
Pour trouver leur place dans l’usine Volvo de Gand, en Belgique, les robots AEON doivent d’abord apprendre les gestes des ouvriers. Le constructeur a annoncé le 26 novembre dernier qu’il y entraînait ces humanoïdes sur roues, conçus par Hexagon. La filiale de Geely veut pouvoir les affecter aux opérations les plus pénibles, puis les déplacer entre les postes selon les besoins.
Un humanoïde sur roues équipé d’un cerveau NVIDIA
Le premier exercice consiste à placer des pièces avec précision dans deux supports. Les équipes de Volvo et d’Hexagon utilisent pour cela l’apprentissage par imitation, qui fait reproduire au robot une tâche démontrée par un humain. À mesure que ces gestes seront maîtrisés, AEON devra manipuler plusieurs composants, circuler dans l’atelier et interagir avec les automatismes déjà en place.
Au premier semestre 2027, Volvo prévoit de faire venir davantage de robots à Gand et de leur confier des tâches plus variées. L’objectif est qu’ils participent à la fabrication des voitures dès le milieu de l’année. Leur forme proche de celle d’un humain doit leur permettre de travailler sur les mêmes postes que les ouvriers, en utilisant les installations déjà en place.
Le robot AEON mesure exactement 1,65 mètre et pèse 60 kg. Il se déplace sur roues pour rejoindre les différents postes de l’usine, à une vitesse maximale de 2,4 m/s, soit environ 8,6 km/h. Selon Volvo, il peut porter jusqu’à 10 kg de charge.
Pour se déplacer et saisir les pièces, le robot doit aussi savoir où se trouvent les objets autour de lui. Ses caméras et ses capteurs de profondeur lui fournissent des images et des mesures de distance, qui doivent correspondre au même instant pour être interprétées correctement. Le système présenté par Hexagon en octobre assure cette synchronisation, puis transmet les données par fibre optique à un module de calcul NVIDIA Jetson Thor, où l’IA les analyse ensemble pour guider le robot.
BMW a déjà accumulé dix mois d’essais à Spartanburg
À Leipzig, BMW teste lui aussi le robot AEON, auquel son concepteur, Hexagon, annonçait avoir confié ses premières tâches de production dès le mois de juin dernier. Le constructeur dispose surtout d’un bilan chiffré à Spartanburg, aux États-Unis. En 2025, Figure 02 y a positionné des pièces de tôle destinées au soudage. Selon BMW, cet essai de dix mois a contribué à la fabrication de plus de 30 000 véhicules X3 avec plus de 90 000 composants manipulés pour un total de 1 250 heures environ de fonctionnement.
Mercedes-Benz s’intéresse également à ces machines pour alimenter ses lignes. Dès mars 2025, le groupe présentait ses essais d’Apollo, le robot d’Apptronik, chargé de transporter des pièces jusqu’aux postes d’assemblage et d’effectuer de premiers contrôles qualité.
Depuis, la firme à l'étoile a testé Apollo 2 pour préparer les pièces nécessaires aux ouvriers de la chaîne. Le 10 novembre dernier, Google DeepMind a décrit un essai mené avec Apptronik dans les usines Mercedes de Kecskemét, en Hongrie, et de Sindelfingen, en Allemagne. Guidés par Gemini Robotics 2.5, les robots prélèvent des pièces métalliques dans des bacs et les rangent dans l’ordre où elles seront utilisées pour chaque véhicule. DeepMind revendique un taux de réussite de 96% pour cette tâche lors de cette phase d'essai.
Les constructeurs japonais et coréens avancent également. En février, la filiale canadienne de Toyota a signé un accord commercial avec Agility Robotics après un premier essai de Digit, qu’elle prévoit de déployer dans ses activités de fabrication et de logistique.
Hyundai a ouvert en septembre, avec Boston Dynamics, un centre d’entraînement d’Atlas sur son site de Géorgie, aux États-Unis. Le groupe prévoit une utilisation en production à partir de 2028, d’abord pour préparer les pièces dans l’ordre requis par la chaîne d’assemblage. En Chine, UBTECH documente aussi des essais de ses robots Walker chez BYD pour la manutention, ainsi que chez NIO pour des opérations d’assemblage et de contrôle qualité.
Qui sait ? Peut-être que votre prochain véhicule aura été assemblé par un robot humanoïde…