Le premier exercice consiste à placer des pièces avec précision dans deux supports. Les équipes de Volvo et d’Hexagon utilisent pour cela l’apprentissage par imitation, qui fait reproduire au robot une tâche démontrée par un humain. À mesure que ces gestes seront maîtrisés, AEON devra manipuler plusieurs composants, circuler dans l’atelier et interagir avec les automatismes déjà en place.

Au premier semestre 2027, Volvo prévoit de faire venir davantage de robots à Gand et de leur confier des tâches plus variées. L’objectif est qu’ils participent à la fabrication des voitures dès le milieu de l’année. Leur forme proche de celle d’un humain doit leur permettre de travailler sur les mêmes postes que les ouvriers, en utilisant les installations déjà en place.

Le robot AEON mesure exactement 1,65 mètre et pèse 60 kg. Il se déplace sur roues pour rejoindre les différents postes de l’usine, à une vitesse maximale de 2,4 m/s, soit environ 8,6 km/h. Selon Volvo, il peut porter jusqu’à 10 kg de charge.

Pour se déplacer et saisir les pièces, le robot doit aussi savoir où se trouvent les objets autour de lui. Ses caméras et ses capteurs de profondeur lui fournissent des images et des mesures de distance, qui doivent correspondre au même instant pour être interprétées correctement. Le système présenté par Hexagon en octobre assure cette synchronisation, puis transmet les données par fibre optique à un module de calcul NVIDIA Jetson Thor, où l’IA les analyse ensemble pour guider le robot.