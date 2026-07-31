Au lieu d’installer une seule machine capable de tout faire, les équipes de Google DeepMind ont choisi d’associer plusieurs robots aux forces complémentaires sur un même site. Un robot à roues circule sur les sols plats à l’intérieur d’un bâtiment, tandis qu’une machine à deux jambes franchit les irrégularités du terrain à sa place. C’est ce qu’avait fait Boston Dynamics en reliant son robot-chien Spot au modèle par l’API Live de Gemini, un canal de streaming qui réduit le délai entre le raisonnement et l’exécution du mouvement. Sur une simple commande vocale, Spot a retrouvé un paquet de popcorn dans une pièce et l’a rapporté, sans itinéraire préprogrammé. Un robot humanoïde convient à certains terrains et à certaines tâches, jamais à tous en même temps. Google DeepMind associe alors plusieurs machines complémentaires pour répondre aux besoins d'un site donné.

Le code des exemples associés au modèle est disponible sur le dépôt GitHub de Google, en accès libre pour les développeurs qui veulent connecter leurs propres robots à Gemini Robotics ER 2.