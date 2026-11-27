Dans le premier dépôt, les pirates proposaient le jeu complet, cracké et sans lanceur. Dans le second, ils annonçaient un portage communautaire, censé faire fonctionner la version console sur PC grâce à une couche de traduction. Sur les deux pages, ils promettaient une fréquence d'images élevée et le jeu en ligne sans compte Rockstar. Ils avaient ajouté la configuration requise et une rubrique de dépannage, de quoi donner à l'ensemble l'allure d'un vrai guide d'installation.

Les pirates vous demandaient ensuite d'ouvrir le Terminal Windows ou PowerShell en tant qu'administrateur, de coller leur commande, puis d'appuyer sur Entrée. Le code hébergé à l'adresse nkrnl[.]cfd est alors téléchargé et lancé aussitôt, avec des droits élevés sur la machine. Pour Bitdefender, l'objectif est très probablement de voler vos données. Les pirates peuvent en outre changer de logiciel malveillant à cette adresse d'une campagne à l'autre, préviennent les chercheurs.

Les spécialistes appellent cette méthode ClickFix. Et vous la connaissez désormais. Mais pour ceux du fond, les pirates vous font lancer la commande sous un prétexte, la correction d'une erreur ou, ici, l'installation d'un jeu. Sur l'une des pages, ils conseillaient aussi d'ajouter une exclusion dans Sécurité Windows en cas de blocage du téléchargement, pour que l'antivirus de Windows laisse passer le programme. Pour vous rassurer, ils vantaient un code open source et des analyses antivirus sans alerte. « Une commande d'installation collée peut donner à un code inconnu le contrôle de votre PC », résume Bitdefender.

Cet été, d'autres escrocs vous poussaient à télécharger une fausse démo de GTA 6 pour PC , un fichier à ouvrir. Avec ces faux portages, vous collez une simple ligne de texte dans Windows.