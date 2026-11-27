Pour installer GTA 6 sur Windows depuis deux dépôts GitHub, il fallait coller dans PowerShell une commande fournie par des pirates, avec les droits d'administrateur. Bitdefender a repéré le piège, et GitHub a supprimé les deux pages quelques minutes après son signalement.
On est passé à ça du drame. Certains utilisateurs ont cru qu'enfin, Rockstar Games avait cédé à la pression des joueurs et porté GTA 6 sur PC. Que nenni. GTA 6 est sorti le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, et Rockstar mentionne seulement ces deux consoles sur le site officiel du jeu. Faute de version Windows, des développeurs amateurs tentent de faire tourner sur PC la version Xbox du jeu, issue d'une fuite, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Avec les portages les plus avancés, le jeu fonctionne à une vingtaine d'images par seconde. Take-Two, la maison mère de Rockstar, a obtenu de GitHub le blocage de Leonida, l'un de ces projets, et de ses copies, soit 3 007 dépôts au total. Sur GitHub, des pirates ont profité de ces projets pour publier de fausses versions Windows du jeu.
Une commande PowerShell en administrateur pour installer le faux GTA 6
Dans le premier dépôt, les pirates proposaient le jeu complet, cracké et sans lanceur. Dans le second, ils annonçaient un portage communautaire, censé faire fonctionner la version console sur PC grâce à une couche de traduction. Sur les deux pages, ils promettaient une fréquence d'images élevée et le jeu en ligne sans compte Rockstar. Ils avaient ajouté la configuration requise et une rubrique de dépannage, de quoi donner à l'ensemble l'allure d'un vrai guide d'installation.
Les pirates vous demandaient ensuite d'ouvrir le Terminal Windows ou PowerShell en tant qu'administrateur, de coller leur commande, puis d'appuyer sur Entrée. Le code hébergé à l'adresse nkrnl[.]cfd est alors téléchargé et lancé aussitôt, avec des droits élevés sur la machine. Pour Bitdefender, l'objectif est très probablement de voler vos données. Les pirates peuvent en outre changer de logiciel malveillant à cette adresse d'une campagne à l'autre, préviennent les chercheurs.
Les spécialistes appellent cette méthode ClickFix. Et vous la connaissez désormais. Mais pour ceux du fond, les pirates vous font lancer la commande sous un prétexte, la correction d'une erreur ou, ici, l'installation d'un jeu. Sur l'une des pages, ils conseillaient aussi d'ajouter une exclusion dans Sécurité Windows en cas de blocage du téléchargement, pour que l'antivirus de Windows laisse passer le programme. Pour vous rassurer, ils vantaient un code open source et des analyses antivirus sans alerte. « Une commande d'installation collée peut donner à un code inconnu le contrôle de votre PC », résume Bitdefender.
Cet été, d'autres escrocs vous poussaient à télécharger une fausse démo de GTA 6 pour PC, un fichier à ouvrir. Avec ces faux portages, vous collez une simple ligne de texte dans Windows.
Que faire si vous avez lancé la commande du faux GTA 6
Pour Bitdefender, tout se joue au moment où vous collez et lancez la commande. Si vous l'avez exécutée, partez du principe que votre ordinateur est compromis, y compris quand la fenêtre du terminal s'est simplement refermée.
Déconnectez-le d'Internet et lancez une analyse complète avec votre antivirus. Changez ensuite vos mots de passe depuis un autre appareil sain, en commençant par votre messagerie, puis vos comptes de jeu et de paiement. Dans les réglages de chaque compte, déconnectez les autres sessions et activez la double authentification quand le service la propose.
Vérifiez enfin vos achats récents et les options de récupération de vos comptes. Dans votre messagerie, repérez aussi toute règle de transfert créée à votre insu. Si l'antivirus détecte un logiciel malveillant, ou si vous doutez de l'état de la machine, faites appel à un technicien avant de vous reconnecter, par exemple grâce à Cybermalveillance.gouv.fr.