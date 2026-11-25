Les vendeurs repérés par le quotidien donnent à leurs annonces des titres banals, « PS5 digital blanche » ou « PS5 Pro » avec deux manettes. Ils les rangent dans la catégorie Consoles, à des prix bien inférieurs à ceux du marché. L'un d'eux a rempli sa description de caractéristiques techniques de la PlayStation. Au milieu de cette liste, il indique un format A4. Vous achetez donc une simple feuille, et il l'avoue dans ses derniers hashtags, où il annonce une photo imprimée à la place de la console.

D'autres vendeurs terminent leur série de photos de PS5 par une console dessinée au crayon à papier. Eux aussi ne le signalent qu'à la fin de la description.

En septembre, avant GTA 6, un internaute a dénoncé sur X une annonce de Xbox Series X à 300 euros, alors que le vendeur ne proposait qu'une feuille de papier, selon Xboxygen.

Vinted a supprimé plusieurs des annonces repérées par Le Parisien quelques heures après leur mise en ligne, mais d'autres ont trouvé preneur. « Dès que nous repérons une annonce trompeuse, nous la supprimons », assure la plateforme lituanienne. Elle dit aussi prendre des mesures contre le compte du vendeur, grâce à ses équipes de modération et à des outils avancés. Mais Vinted n'explique pas si une photo de PS5 rangée dans la catégorie Consoles, avec un aveu en dernière ligne, est pour lui une annonce trompeuse. Des internautes se plaignent sur X de signalements restés sans suite.