Des vendeurs proposent sur Vinted des PS5 à prix cassé, photos de la console à l'appui, puis n'expédient qu'une feuille imprimée ou un dessin au crayon. Ils ne l'avouent qu'au bas de la description, et profitent de la pénurie de consoles qui suit la sortie de GTA 6.
Depuis sa sortie, GTA 6 a généré 3,79 milliards de dollars de ventes en 24 heures, un record pour le jeu vidéo. Depuis, les magasins manquent de PS5, et le jour de la sortie, Amazon annonçait une expédition de la console sous un à trois mois. Beaucoup de joueurs se tournent donc vers l'occasion. Mais Le Parisien a relevé sur Vinted plusieurs annonces de PS5 où la console se résume à une feuille de papier.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Les escrocs cachent la nature de l'article au bas de l'annonce
Les vendeurs repérés par le quotidien donnent à leurs annonces des titres banals, « PS5 digital blanche » ou « PS5 Pro » avec deux manettes. Ils les rangent dans la catégorie Consoles, à des prix bien inférieurs à ceux du marché. L'un d'eux a rempli sa description de caractéristiques techniques de la PlayStation. Au milieu de cette liste, il indique un format A4. Vous achetez donc une simple feuille, et il l'avoue dans ses derniers hashtags, où il annonce une photo imprimée à la place de la console.
D'autres vendeurs terminent leur série de photos de PS5 par une console dessinée au crayon à papier. Eux aussi ne le signalent qu'à la fin de la description.
En septembre, avant GTA 6, un internaute a dénoncé sur X une annonce de Xbox Series X à 300 euros, alors que le vendeur ne proposait qu'une feuille de papier, selon Xboxygen.
Vinted a supprimé plusieurs des annonces repérées par Le Parisien quelques heures après leur mise en ligne, mais d'autres ont trouvé preneur. « Dès que nous repérons une annonce trompeuse, nous la supprimons », assure la plateforme lituanienne. Elle dit aussi prendre des mesures contre le compte du vendeur, grâce à ses équipes de modération et à des outils avancés. Mais Vinted n'explique pas si une photo de PS5 rangée dans la catégorie Consoles, avec un aveu en dernière ligne, est pour lui une annonce trompeuse. Des internautes se plaignent sur X de signalements restés sans suite.
Vinted ne vous protège que si vous payez avec le bouton Acheter
Si la console reçue ne correspond pas à l'annonce, Vinted s'engage à vous rembourser, à condition de signaler le problème avec le bouton J'ai un problème, dans les deux jours qui suivent la notification de livraison. Ce délai et ce remboursement font partie de la Protection acheteurs, que vous payez avec chaque commande. Mais il vous faudra convaincre la plateforme qu'un vendeur vous a trompé, alors qu'il avoue la supercherie dans sa description.
D'autres vendeurs de PS5 à prix imbattable vous demandent de régler par PayPal ou par Wero, en dehors de Vinted, pour éviter les frais de la plateforme. Certains réclament la moitié de la somme avant d'expédier le colis, d'après Le Parisien. Si vous payez sans passer par le bouton Acheter, vous perdez la Protection acheteurs, et Vinted prévient qu'il ne pourra pas vous aider en cas de problème.
Avant d'acheter, lisez la description jusqu'au bout, hashtags compris, et méfiez-vous d'un prix très inférieur à celui des magasins. Pour certaines consoles, Vinted vous propose aussi une vérification du matériel électronique à 5 euros. Le vendeur envoie alors l'appareil à un centre de vérification, où des spécialistes contrôlent son fonctionnement et son authenticité avant de vous l'expédier.
Les escrocs ressortent cette ruse à chaque pénurie de consoles, lors de la sortie de la PS5 en 2020 et de celle de la Switch 2 en 2025, rappelle Le Parisien.