Pour simplifier, la DITSP compte raisonner par « moments de vie ». En fait, plutôt que de traiter les démarches administration par administration, elle part des situations que traverse l'usager, comme un déménagement ou une naissance, et construit le parcours autour d'elles dès sa conception. Les agents et citoyens auront aussi de meilleurs moyens de signaler ce qui coince, avec un outil de repérage des irritants, qui sont ces petits blocages qui compliquent le quotidien. L'outil sera généralisé avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les espaces France services. Les entreprises et les acteurs locaux ne sont bien entendu pas oubliés. La DITSP continuera de lever les obstacles administratifs et juridiques qui freinent leurs projets, via les programmes France Simplification et France Expérimentation, et organisera les travaux du nouveau Conseil de la simplification pour les entreprises, dont elle tiendra le secrétariat général.