Dès le 1er janvier 2027, la DITSP, nouvellement créée, pilotera la transformation des services publics, avec la simplification et l'intelligence artificielle pour boussole. Le gouvernement a présenté ses priorités ce vendredi, à un mois de son lancement.
La direction interministérielle de la transformation et des services publics (DITSP) verra le jour le 1er janvier 2027, en remplacement de l'actuelle DITP, rejointe pour l'occasion par 58 agents de la DINUM, la direction du numérique. Sa feuille de route, dévoilée ce vendredi 27 novembre par le ministère de l'Action et des Comptes publics, met l'accent sur l'accès aux services publics, la simplification et l'intelligence artificielle, désormais omniprésente. Elle précise aussi comment la nouvelle direction se partagera le dossier de l'IA avec ARIANE, le futur nom de la DINUM. Pardon d'avance pour l'overdose d'acronymes.
Une DITSP pour simplifier les démarches administratives, du site web au guichet
Écouter les usagers, repenser les démarches, conseiller, coacher, conduire des projets et mesurer ce qu'ils changent vraiment… Voilà ce que la DITSP entend bien faire, en se reposant sur les savoir-faire de l'État en matière de transformation et de numérique. Elle sera rattachée à David Amiel, le ministre de l'Action et des Comptes publics, et comptera un peu plus de 240 agents, dont près de la moitié dédiés à l'appui direct des administrations. Pour cela, elle mobilisera l'agence de conseil interne de l'État, les équipes d'innovation publique, le coaching numérique de beta.gouv ou encore les entrepreneurs d'intérêt général, qui sont les spécialistes du numérique recrutés le temps d'une mission.
Adossée au programme d'amélioration continue Services Publics+, la DITSP poursuivra une mission globale. Qu'il passe par un site, un coup de fil ou un guichet, l'usager doit être reconnu, orienté et accompagné jusqu'au bout, sans ping-pong d'un canal à l'autre. Tel sera son objectif. L'accessibilité, en particulier pour les personnes en situation de handicap, devient un chantier prioritaire de l'État. Et il y a de quoi faire, puisque le site de présentation de LaSuite, la suite numérique façon Microsoft 365 de l'État, se déclare lui-même pour le moment « non conforme », comme nous le relevions lors de la sortie de bêta de Fichiers, sorte de Google Drive à la française.
Pour simplifier, la DITSP compte raisonner par « moments de vie ». En fait, plutôt que de traiter les démarches administration par administration, elle part des situations que traverse l'usager, comme un déménagement ou une naissance, et construit le parcours autour d'elles dès sa conception. Les agents et citoyens auront aussi de meilleurs moyens de signaler ce qui coince, avec un outil de repérage des irritants, qui sont ces petits blocages qui compliquent le quotidien. L'outil sera généralisé avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les espaces France services. Les entreprises et les acteurs locaux ne sont bien entendu pas oubliés. La DITSP continuera de lever les obstacles administratifs et juridiques qui freinent leurs projets, via les programmes France Simplification et France Expérimentation, et organisera les travaux du nouveau Conseil de la simplification pour les entreprises, dont elle tiendra le secrétariat général.
Avec ARIANE, la DITSP se partage le chantier de l'intelligence artificielle
Le deuxième grand dossier, c'est l'intelligence artificielle. La DITSP accompagnera les administrations dans le déploiement de « Notre IA », le plan dévoilé au mois de juin par le même ministre David Amiel. Son produit phare, L'Assistant, est un chatbot dit souverain, conçu par la DINUM avec Mistral AI. Testé pendant dix mois par 10 000 agents publics, il est depuis ouvert à l'ensemble des fonctionnaires.
Concrètement, on a deux directions se partageront le travail. La DITSP s'occupera des usages, autrement dit de ce que les agents font réellement de l'IA. Elle suivra les projets lancés dans chaque ministère et leurs feuilles de route, aidera à les déployer et mettra en avant les outils capables de servir à plusieurs administrations, plutôt que de laisser chacune bricoler dans son coin. ARIANE, l'Autorité de référence de l'intelligence artificielle et du numérique de l'État qui succède à la DINUM, gardera la main sur le socle technique, c'est-à-dire les outils et l'infrastructure sur lesquels ces usages reposent. La DITSP contribuera à ses côtés à la gouvernance interministérielle de l'IA. Ses équipes IA et données seront étoffées par redéploiement, pour gagner une « véritable capacité d'exécution ». Un choix qui parle? quand on sait que l'IA reste quasi absente du projet de budget 2027.
La méthode est déjà à l'essai depuis la rentrée, en tandem avec la DINUM qui devra généraliser ce qui marche. La DITP (direction interministérielle de la transformation publique) épaule ainsi le ministère de la Justice dans sa démarche « Zéro papier ». Elle a aussi aidé l'Éducation nationale à organiser une consultation lycéenne d'une ampleur inédite sur Agora, la plateforme de consultation citoyenne portée par sa mission vie démocratique. « Une seule boussole : que le service public fonctionne mieux pour les Français », résume David Amiel. Les usagers jugeront sur pièces.
L'État n'en est pas à sa première réorganisation, et un changement de sigle n'a jamais suffi, à lui seul, à rendre une démarche plus simple. Avec des équipes IA renforcées par redéploiement plutôt que par de nouveaux moyens, un site de LaSuite qui se reconnaît lui-même non conforme en matière d'accessibilité et la fuite de 160 000 documents administratifs via la plateforme HubEE en début d'année, la DITSP devra prouver sur le terrain ce que sa feuille de route promet sur le papier.