Microsoft peut d'autant plus se permettre ce décalage que son accord avec OpenAI lui garantit un accès sans redevances à un modèle de pointe jusqu'en 2032. Et puisque, de l'avis de Nadella, les usages bureautiques du quotidien ne nécessitent pas de recourir aux IA les plus avancées du marché, l'entreprise a davantage intérêt à consacrer ses ressources au développement de modèles maison spécialisés qu'à reproduire à grands frais les prouesses techniques de son partenaire.

Cette spécialisation se joue d'ailleurs dès l'entraînement, Microsoft privilégiant, lors des phases d'apprentissage par renforcement, des exercices inspirés de situations de travail réelles, de l'analyse de données dans Excel à la détection de vulnérabilités informatiques, en passant par la production de code.

C'est dans cette logique qu'ont été conçus plusieurs des sept modèles d'IA dévoilés le 17 novembre dernier à l'occasion de la conférence Ignite, à l'instar de MAI Code 2 et de sa déclinaison Flash pour la programmation, de MAI Cyber 2 Flash pour la cybersécurité ou de MAI Image 2.7 pour la génération et la retouche d'images.

Sur les tâches de développement évaluées par Redmond, MAI Code 2 atteindrait ainsi 96 % des performances de Claude Opus 5.5 pour seulement 5 % de son prix. Des chiffres à prendre avec le recul nécessaire, puisqu'ils émanent de Microsoft elle-même et que la comparaison tient compte d'une ristourne de 50 % sur les tarifs de MAI Code 2, dont le coût hors promotion représenterait en réalité 10 % de celui de son concurrent, mais qui donnent la mesure des économies auxquelles entend parvenir Nadella. À quoi bon payer dix à vingt fois plus cher pour un gain de performances dont on n'a pas toujours besoin ?

Microsoft pourrait également limiter ces surcoûts grâce au moteur de décision de Copilot, chargé de déterminer dans quelles circonstances ses modèles maison peuvent se substituer à ceux d'OpenAI ou d'Anthropic. Et à en croire Nadella, la majorité des utilisateurs et utilisatrices s'en remettent déjà à cette sélection automatique.