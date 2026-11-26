Alors qu'OpenAI, Anthropic et Google rivalisent pour développer les modèles d'intelligence artificielle les plus puissants du marché, Microsoft revendique une stratégie à contre-courant. Pour Satya Nadella, mieux vaut disposer de modèles moins avancés que ceux de ses concurrents s'ils coûtent une fraction de leur prix.
Les nouveaux modèles d'intelligence artificielle ont beau se livrer bataille à coups de benchmarks, le patron de Microsoft ne semble pas particulièrement pressé de décrocher la première place. Interrogé la semaine dernière lors du DealBook Summit, organisé par le New York Times, Satya Nadella a expliqué qu'accuser trois à six mois de retard sur les modèles les plus avancés du marché constituait à ses yeux une excellente position, à condition de ne mobiliser que 5 à 20 % de leurs ressources de calcul à l'entraînement. Un arbitrage qui en dit long sur la manière dont l'entreprise compte rentabiliser ses investissements dans l'IA.
Faire presque aussi bien pour beaucoup moins cher
Microsoft peut d'autant plus se permettre ce décalage que son accord avec OpenAI lui garantit un accès sans redevances à un modèle de pointe jusqu'en 2032. Et puisque, de l'avis de Nadella, les usages bureautiques du quotidien ne nécessitent pas de recourir aux IA les plus avancées du marché, l'entreprise a davantage intérêt à consacrer ses ressources au développement de modèles maison spécialisés qu'à reproduire à grands frais les prouesses techniques de son partenaire.
Cette spécialisation se joue d'ailleurs dès l'entraînement, Microsoft privilégiant, lors des phases d'apprentissage par renforcement, des exercices inspirés de situations de travail réelles, de l'analyse de données dans Excel à la détection de vulnérabilités informatiques, en passant par la production de code.
C'est dans cette logique qu'ont été conçus plusieurs des sept modèles d'IA dévoilés le 17 novembre dernier à l'occasion de la conférence Ignite, à l'instar de MAI Code 2 et de sa déclinaison Flash pour la programmation, de MAI Cyber 2 Flash pour la cybersécurité ou de MAI Image 2.7 pour la génération et la retouche d'images.
Sur les tâches de développement évaluées par Redmond, MAI Code 2 atteindrait ainsi 96 % des performances de Claude Opus 5.5 pour seulement 5 % de son prix. Des chiffres à prendre avec le recul nécessaire, puisqu'ils émanent de Microsoft elle-même et que la comparaison tient compte d'une ristourne de 50 % sur les tarifs de MAI Code 2, dont le coût hors promotion représenterait en réalité 10 % de celui de son concurrent, mais qui donnent la mesure des économies auxquelles entend parvenir Nadella. À quoi bon payer dix à vingt fois plus cher pour un gain de performances dont on n'a pas toujours besoin ?
Microsoft pourrait également limiter ces surcoûts grâce au moteur de décision de Copilot, chargé de déterminer dans quelles circonstances ses modèles maison peuvent se substituer à ceux d'OpenAI ou d'Anthropic. Et à en croire Nadella, la majorité des utilisateurs et utilisatrices s'en remettent déjà à cette sélection automatique.
Tirer profit de l'IA sans avoir à dominer le marché des modèles
Pour Microsoft, le nerf de la guerre réside donc moins dans la puissance des modèles que dans le contrôle de l'accès à l'intelligence artificielle. À la différence d'OpenAI et d'Anthropic, qui développent leurs propres IA et cherchent à imposer les applications qui les exploitent, Redmond entend dissocier les deux, partant du principe que les entreprises auront, comme dans le cloud, tout intérêt à diversifier leurs fournisseurs plutôt qu'à dépendre d'un seul acteur.
En rattachant le contexte de travail et la mémoire de ses utilisateurs et utilisatrices à Copilot plutôt qu'aux modèles sollicités, l'entreprise leur permet en effet de passer d'une IA à l'autre sans bouleverser leurs habitudes de travail. Peu importe, alors, lequel de ses concurrents dispose du modèle le plus performant du marché, tant que les entreprises passent par les services de Microsoft pour y accéder.
Nadella plaide à ce titre pour une banalisation des tokens, ces unités sur lesquelles repose une grande partie de la facturation des services d'IA. L'idée serait ainsi d'en faire une ressource suffisamment abondante et bon marché pour que l'intelligence artificielle puisse soutenir la croissance de l'ensemble de l'économie, à l'image des ressources informatiques dans le cloud, dont la standardisation et la baisse du coût n'ont pas empêché les entreprises capables de les fournir à grande échelle de bâtir des activités lucratives.
Une perspective forcément séduisante pour Microsoft, qui, avec ses infrastructures cloud et ses logiciels bien implantés dans les entreprises, serait particulièrement bien placée pour tirer profit de la généralisation des usages de l'IA, sans avoir à imposer ses propres modèles.